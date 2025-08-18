Rekha Gupta govt will test efficiency of 8 lakh students in Delhi government schools under Nipun Bharat program दिल्ली के स्कूलों में 8 लाख छात्रों की दक्षता परखेगी सरकार, निपुण भारत प्रोग्राम से होगा आकलन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRekha Gupta govt will test efficiency of 8 lakh students in Delhi government schools under Nipun Bharat program

दिल्ली के स्कूलों में 8 लाख छात्रों की दक्षता परखेगी सरकार, निपुण भारत प्रोग्राम से होगा आकलन

 राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 8 लाख छात्रों का निपुण भारत कार्यक्रम के तहत विषयवार आकलन किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस पहल के तहत छात्रों में पढ़ने की क्षमता की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करेगी।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। आशीष सिंहMon, 18 Aug 2025 10:29 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के स्कूलों में 8 लाख छात्रों की दक्षता परखेगी सरकार, निपुण भारत प्रोग्राम से होगा आकलन

राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 8 लाख छात्रों का निपुण भारत कार्यक्रम के तहत विषयवार आकलन किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस पहल के तहत छात्रों में पढ़ने की क्षमता की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करेगी। शिक्षा विभाग इसी माह से छात्रों का आकलन शुरू करने की तैयारी में है। क्लास एक से लेकर आठवीं तक के छात्रों का इस योजना के तहत आकलन होगा। इस योजना के तहत जो स्कूल निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, उन्हें निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक कक्षा आठवीं तक पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) प्राप्त कराना है। निपुण आकलन छात्रों की भाषा और गणित की दक्षता का मूल्यांकन करेगा। यही नहीं, छात्रों की प्रगति की सतत जानकारी भी विभाग को मिलती रहेगी। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता का विश्लेषण और सुधार संभव हो सकेगा। इसमें छात्रों के लिए विषयवार प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। इसमें उनकी समझ और सीखने की क्षमता जांचने के लिए तात्कालीक आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे।

परीक्षा आयोजित होगी : छात्रों का आकलन अलग-अलग चरण में किया जाएगा। मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों में लगभग 16.6 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें आठवीं तक के छात्रों की संख्या करीब आठ लाख है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों के सीखने के स्तर को मापने के लिए परीक्षा भी कराई जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए एससीईआरटी में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

वेदिता रेड्डी, निदेशक, शिक्षा निदेशालय, ''निपुण बेस असेसमेंट से छात्रों में असल समझ का पता चलेगा। इसका परिणाम आने के बाद नई रणनीति बनाई जाएगी। इसमें छात्रों के सीखने पर जोर रहेगा।''