Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केजरीवाल के 'शीश महल' का क्या करेगी दिल्ली सरकार? योजना का पूरा खाका तैयार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

‘शीश महल’ के आरोप सबसे पहले पिछले साल तब सामने आए थे जब बीजेपी ने उन पर 6 फ्लैगस्टाफ बंगले के रेनोवेशन और उसमें लग्जरी चीजें जोड़ने पर जरूरत से बहुत ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाया था।

केजरीवाल के 'शीश महल' का क्या करेगी दिल्ली सरकार? योजना का पूरा खाका तैयार

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पूर्व सरकारी आवास को दिल्ली सरकार अपने गेस्ट हाउस एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित करेगी। इसे लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव लाएगा और इसके बाद बंगले को दिल्ली सरकार का गेस्ट हाउस घोषित कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने सरकारी आवास में कथित तौर पर अवैध निर्माण कराया था, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से यह बंगला खाली पड़ा है।

ये भी पढ़ें:अहंकार अब भी सातवें आसमान पर! रेखा गुप्ता ने ममता वाला उदाहरण दे AK को दिया जवाब

दिल्ली सरकार के पास नहीं है अपना गेस्ट हाउस

दिल्ली सरकार काफी समय से विचार कर रही थी कि इस बंगले का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। काफी मंथन के बाद सरकार ने तय किया है कि इसे दिल्ली सरकार के गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का अपना कोई गेस्ट हाउस नहीं है। साथ ही यहां सांस्कृतिक केन्द्र भी बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि भाजपा ने सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को 'शीश महल' करार दिया था, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल सितंबर 2024 तक रहे थे। भाजपा ने उस बंगले के पुनर्निर्माण और भव्य साज-सज्जा एवं घरेलू सामान की खरीद में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

ये भी पढ़ें:अरविंद केजरीवाल को क्यों BJP याद दिलाने लगी नई दिल्ली सीट की हार?

अब कहां रह रहे हैं केजरीवाल

बात दें कि, 'आप' के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस साल अप्रैल महीने से केंद्र सरकार की ओर से आवंटित 95, लोधी एस्टेट स्थित टाइप-VII सरकारी बंगले में रह रहे हैं। इसमें 5 बेडरूम और 4 बैठक कक्ष हैं। केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर उनकी स्थिति को देखते हुए और अदालत के निर्देशों के बाद केंद्र ने उन्हें हाल ही में यह बंगला आवंटित किया था। टाइप-VII बंगले का आवंटन पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान केजरीवाल सिविल लाइंस में 6, फ्लैग स्टाफ रोड पर रहते थे। सितंबर 2024 में पद छोड़ने के बाद, वह पंजाब से 'आप' के राज्यसभा सांसद रहे अशोक मित्तल को आवंटित सरकारी बंगले में रहने चले गए थे।

पिछले साल विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि 'आप' के भ्रष्टाचार के कारण ही जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया।

ये भी पढ़ें:हिंदुओं से माफी मांगिए; भाजपा का झंडा लेकर नाचते 'हनुमान' को देख भड़के केजरीवाल
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।