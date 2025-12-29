Hindustan Hindi News
करप्शन पर रेखा सरकार का ऐक्शन, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार सस्पेंड

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने करप्शन पर सख्त ऐक्शन लेते हुए राजस्व विभाग के दो बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर उक्त कार्रवाई लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई है। 

Dec 29, 2025 09:27 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने करप्शन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग के दो बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर कापसहेड़ा के सब-रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार के खिलाफ उक्त कार्रवाई लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई है। साथ ही कापसहेड़ा के एक डीड राइटर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।

कापसहेड़ा का सब-रजिस्ट्रार और महरौली का तहसीलदार सस्पेंड

दिल्ली सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए जनता से सीधे जुड़े राजस्व विभाग के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर कापसहेड़ा के सब-रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है।

डीड राइटर का लाइसेंस निरस्त

यही नहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर कापसहेड़ा में पदस्थ एक डीड राइटर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। करप्शन पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। उन अधिकारियों से जो सीधे जनता के कार्यों से जुड़े हैं उनसे कड़ी ईमानदारी, संवेदनशीलता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है।

ताकि त्वरित हो समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे अधिकारी जो इसमें बाधा बनेंगे उसके खिलाफ कठोर और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई एक उदाहरण है। यदि किसी भी विभाग या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती हैं तो सरकार बिना दबाव के सख्त ऐक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में केवल ईमानदारी और जनसेवा की भावना से काम करने वालों को ही सम्मान मिलेगा।

Delhi News
