करप्शन पर रेखा सरकार का ऐक्शन, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार सस्पेंड

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने करप्शन पर सख्त ऐक्शन लेते हुए राजस्व विभाग के दो बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर उक्त कार्रवाई लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई है।

दिल्ली सरकार ने करप्शन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग के दो बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर कापसहेड़ा के सब-रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार के खिलाफ उक्त कार्रवाई लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई है। साथ ही कापसहेड़ा के एक डीड राइटर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।

कापसहेड़ा का सब-रजिस्ट्रार और महरौली का तहसीलदार सस्पेंड दिल्ली सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए जनता से सीधे जुड़े राजस्व विभाग के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर कापसहेड़ा के सब-रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है।

डीड राइटर का लाइसेंस निरस्त यही नहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर कापसहेड़ा में पदस्थ एक डीड राइटर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। करप्शन पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। उन अधिकारियों से जो सीधे जनता के कार्यों से जुड़े हैं उनसे कड़ी ईमानदारी, संवेदनशीलता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है।