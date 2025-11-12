Hindustan Hindi News
दिल्ली सरकार सालों से पेंडिंग ट्रैफिक चालान में छूट का बना रही प्लान, आज हो सकता है ऐलान

दिल्ली सरकार सालों से पेंडिंग ट्रैफिक चालान में छूट का बना रही प्लान, आज हो सकता है ऐलान

संक्षेप: दिल्ली में वाहन मालिकों को जल्द ही सालों से बकाया ट्रैफिक जुर्माने से राहत मिल सकती है। रेखा गुप्ता सरकार लंबे समय से बकाया राशि के भुगतान और रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार के लिए चालान पर 80% तक छूट देने वाली वन टाइम माफी योजना बना रही है। 

Wed, 12 Nov 2025 11:26 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में वाहन मालिकों को जल्द ही सालों से बकाया ट्रैफिक जुर्माने से राहत मिल सकती है। रेखा गुप्ता सरकार लंबे समय से बकाया राशि के भुगतान और रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार के लिए चालान पर 80% तक छूट देने वाली वन टाइम माफी योजना बना रही है। इस प्रस्ताव को बुधवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव में पिछले 10 सालों में प्राइवेट और कॉमर्शियल गाड़ियों को जारी किए गए चालान पर 60% तक की छूट, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों के लिए 70% और सभी टू-व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स गाड़ियों के लिए 80% तक की छूट दी जाएगी।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, इस माफी योजना से उन हजारों वाहन चालकों को लाभ मिलेगा, जिन पर नोटिस न मिलने और लंबित अदालती अपीलों के चलते हुई प्रक्रियागत देरी से सालों से जुर्माना बकाया है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले एक दशक में करीब 5 करोड़ ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं। हालांकि, अब तक केवल 2.7% ही वसूले जा सके हैं, जबकि लगभग 97% अब भी पेंडिंग हैं।

एक दशक में 17 लाख चालानों में से 24.8% का ही भुगतान

अपने जुर्माने खुद जारी करने वाले परिवहन विभाग ने बताया कि पिछले एक दशक में काटे गए 17 लाख चालानों में से 24.8% का भुगतान हो चुका है, जबकि 75% का भुगतान नहीं हो पाया है। सरकार का मानना ​​है कि इस आम माफी अभियान से बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा चुकाने में मदद मिलेगी और साथ ही नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा।

एक अधिकारी ने कहा कि इस योजना का मकसद केवल लोगों को राहत प्रदान करना ही नहीं, बल्कि अनुपालन में सुधार लाना और वर्षों से बकाया राशि वसूलना भी है। इस पारदर्शी और एकमुश्त निपटान प्रक्रिया से अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह लोगों को अपने पेंडिंग जुर्माने का भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित करेगी और इससे सरकारी खजाने में भी वृद्धि होने की संभावना है।

कब तक मिलेगी छूट

अगर इस योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो यह संभवतः 45 से 60 दिनों की सीमित अवधि के लिए चलेगी, जिसके दौरान वाहन मालिक अपने पेंडिंग जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन, दिल्ली सरकार के परिवहन पोर्टल के माध्यम से या तय सुविधा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।

यह कदम ट्रैफिक फाइन के डिजिटलीकरण और ई-अदालतों की ओर रुख के बाद प्रवर्तन एजेंसियों की सुस्ती और कम वसूली दरों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि स्वचालन ने पारदर्शिता में सुधार किया है, लेकिन इससे चालानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिनमें से कई या तो विवादित रह गए हैं या उनका भुगतान नहीं किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि इससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और इसके लिए किसी बजट आवंटन की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, इस माफी योजना से प्राप्त रकम से सरकार के खजाने में अपेक्षित वृद्धि होगी।

आजन होने वाली मीटिंग के कैबिनेट नोट में 2023 में तेलंगाना सरकार द्वारा इसी तरह की माफी योजना के सफल कार्यान्वयन का भी उल्लेख किया गया है।

