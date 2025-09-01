Rekha Gupta Government will install 50 thousand CCTV cameras in Delhi, PWD is making proposal दिल्ली में 50 हजार नए CCTV कैमरे लगाएगा रेखा गुप्ता सरकार, PWD बना रहा प्रस्ताव, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRekha Gupta Government will install 50 thousand CCTV cameras in Delhi, PWD is making proposal

दिल्ली में 50 हजार नए CCTV कैमरे लगाएगा रेखा गुप्ता सरकार, PWD बना रहा प्रस्ताव

राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार 50 हजार और सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। पीडब्ल्यूडी ने इन नए सीसीटीवी कैमरों को लगाने का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। बृजेश सिंहMon, 1 Sep 2025 06:45 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में 50 हजार नए CCTV कैमरे लगाएगा रेखा गुप्ता सरकार, PWD बना रहा प्रस्ताव

राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार 50 हजार और सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इन नए सीसीटीवी कैमरों को लगाने का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों ने यह जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी। विभाग के मुताबिक, कैमरे का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। जल्द टेंडर जारी किया जाएगा।

राजधानी में पहले ही दो चरणों में 2.71 लाख कैमरे लगाए जा चुके हैं। पूर्व की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में पहले चरण में 1.40 लाख कैमरे और दूसरे चरण में 1.40 लाख कैमरे लगाने की योजना बनाई थी। यानि कुल 2.80 लाख कैमरे लगने थे। इनमें से अब तक 9000 कैमरे नहीं लगे हैं।

अफसरों ने कहा कि बचे हुए 9 हजार कैमरे को लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विधायकों से कैमरे लगाने के लिए स्थान का सुझाव मांगा गया है। विधायकों से जानकारी मिलते ही बचे हुए कैमरे लगा दिए जाएंगे।

सरकार के मुताबिक, दिल्ली में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए 50 हजार नए कैमरे लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार ने पहले मौजूदा वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। पीडब्ल्यूडी की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कुल 12 महीने में कैमरे लगाने का काम पूरा होगा। इसमें पहले चार महीने निविदा प्रक्रिया और कंपनी के चयन में लगेंगे। सूत्रों की मानें, तो अफसरों को कैमरे लगाने के साथ उसे चालू रखने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, बीते दिनों रिपोर्ट आई थी कि लगे हुए कैमरे कई जगह बंद पड़े हैं।

स्ट्रीट लाइट को जल्द ठीक करने के निर्देश

पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निगरानी और सुरक्षा प्राथमिकता है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के साथ सड़कों पर डार्क स्पॉट्स खत्म करना भी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में दिल्ली में जहां भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं या बंद पड़ी हैं उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए। इसे लेकर सीएम की तरफ से मुहिम चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इसे लेकर डिटेल ऐक्शन प्लान बनाने को कहा है।

फिलहाल यह है स्थिति

● 2.80 लाख कैमरे दो चरणों में लगाने की योजना थी

● 2.71 लाख कैमरे इनमें से लगाए जा चुके हैं

● 9000 हजार कैमरे अभी नहीं लग सके हैं

यह है योजना

04 महीने में पूरी होगी निविदा की प्रक्रिया

100 करोड़ का बजट रखा गया है मौजूदा वित्तीय वर्ष में

12 महीने का समय लगेगा कैमरे लगाने में