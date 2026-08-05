काम की बात: दिल्ली में बिजनेस होगा आसान! NOC-लाइसेंस की झंझट खत्म, भाजपा सरकार के इस बिल से क्या-क्या बदलेगा
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बिजनेस को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नया बिल ला रही है। इसमें उद्यमियों को एनओसी-लाइसेंस के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नियमों में कई बड़े बदलाव शामिल हैं।
अमित झा, नई दिल्ली
रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में उद्यमियों के लिए ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ बिल लेकर आई है। इसमें ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’ और 3 साल तक ‘नो रूटीन इंस्पेक्शन’ जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा सिस्टम लागू करना है, जहां उद्यमियों और निवेशकों को लाइसेंस और एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक-पारदर्शी व्यवस्था रहेगी और डीम्ड अप्रूवल और सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा।
रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ के मसौदे पर विचार किया गया। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली को देश में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने के लिए सबसे आसान स्थान बनाने की दिशा में व्यापक सुधार लागू करना है। इसके माध्यम से कारोबार शुरू करने और संचालित करने से जुड़ी मौजूदा जटिल प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाया जाएगा।
दिल्ली में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसा प्रशासन स्थापित करना है, जहां उद्यमियों और निवेशकों का समय सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में नहीं, बल्कि अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे। सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसमें मंजूरियां आसान हों, प्रक्रियाएं स्पष्ट हों, निर्णय तय समय सीमा के भीतर लिए जाएं और अनावश्यक अनुपालन की बाधाएं समाप्त हों। इससे दिल्ली में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
उद्यमियों के लिए आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह प्रस्तावित कानून भारत सरकार के अनुपालन में कमी और विनियमन-मुक्ति पहल (चरण-II) (Compliance Reduction and Deregulation Initiative Phase-II) के तहत तैयार किया गया है। यह जन विश्वास विधेयक, 2023 की भावना के अनुरूप है। दिल्ली सरकार भी अब उद्योगों और निवेशकों के लिए एक आधुनिक, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
लाइसेंस और एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी विभिन्न मंजूरियां, पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और अन्य अनुमतियों के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त होगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। भवन निर्माण स्वीकृति, फैक्टरी लाइसेंस, फायर क्लीयरेंस, पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन, रेरा पंजीकरण, सहकारी समितियों के पंजीकरण सहित अनेक सेवाएं इसी पोर्टल के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।
डीम्ड अप्रूवल और सिंगल विंडो सिस्टम
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) को सौंपी जाएगी। यही संस्था आवेदन प्राप्त होने से लेकर अंतिम स्वीकृति मिलने तक पूरी प्रक्रिया के लिए एकमात्र जवाबदेह नोडल एजेंसी होगी तथा सभी संबंधित विभाग और नागरिक एजेंसियां इसके माध्यम से समन्वय स्थापित करेंगी। इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ‘डीम्ड अप्रूवल’ की व्यवस्था होगी। यदि कोई सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है तो संबंधित स्वीकृति, पंजीकरण या एनओसी स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी और आवेदक उसे सीधे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकेगा। इससे फाइलों के अनावश्यक लंबित रहने और निर्णय में होने वाली देरी समाप्त होगी।
सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था
उन्होंने कहा कि कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा, भवन योजना स्वीकृति, प्रदूषण संबंधी अनुमति तथा लो-टेंशन बिजली कनेक्शन जैसी प्रक्रियाएं स्वयं घोषणा के आधार पर पूरी की जा सकेंगी। इससे छोटे, कम जोखिम वाले और कम खतरे वाले उद्यम बिना अनावश्यक देरी के अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। जिन उद्यमों का पहले से जीएसटी, एफएसएसएआई, एमएसएमईडी अधिनियम अथवा लेबर कोड्स के तहत पंजीकरण है, उन्हें अलग से ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस या शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट पंजीकरण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे एक ही उद्देश्य के लिए कई प्रकार के लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त होगी और कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा।
नियमों में बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहा कि नए पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन वर्षों तक किसी प्रकार का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा। केवल गंभीर प्रकृति की शिकायत मिलने पर ही निरीक्षण किया जा सकेगा। इससे उद्योगों को अनावश्यक निरीक्षणों से राहत मिलेगी और भरोसे पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित कानून में ‘नेगेटिव लिस्ट’ की व्यवस्था भी होगी। इसका अर्थ है कि यदि किसी गतिविधि पर सरकार ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है तो उद्यम उसे कर सकेगा। इससे कारोबारियों को अधिक स्पष्ट, सरल और पूर्वानुमेय नियामकीय व्यवस्था मिलेगी।
जानकारी दोबारा नहीं देनी होगी
उन्होंने कहा कि सरकार किसी आवेदक से वह दस्तावेज या जानकारी दोबारा नहीं मांगेगी, जो पहले से दिल्ली सरकार के किसी विभाग के पास उपलब्ध है। नागरिकों और उद्यमियों को सरकार के पास एक ही जानकारी बार-बार जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बिजनेस बढ़ाना होगा आसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए एफएआर, ग्राउंड कवरेज, सेटबैक और भवन की ऊंचाई से संबंधित कई विकास नियंत्रण प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव है। साथ ही, साझा अग्नि सुरक्षा अवसंरचना की जिम्मेदारी व्यक्तिगत इकाइयों के बजाय डीएसआईआईडीसी पर होगी। इससे उद्योगों के विस्तार की लागत कम होगी। प्रस्तावित कानून के तहत किसी भी उद्यम पर लगाए जाने वाले नियम और शर्तें उसके वास्तविक जोखिम के अनुपात में होंगी, ताकि अनावश्यक, मनमाने और सभी पर समान रूप से लागू होने वाले अनुपालन नियमों से राहत मिल सके। सरकार आवश्यकता पड़ने पर सभी लाइसेंसों और एनओसी के लिए एक समान वैधता अवधि भी अधिसूचित कर सकेगी, जिससे अलग-अलग समय पर नवीनीकरण कराने की आवश्यकता समाप्त होगी। सत्यापन और प्रमाणन जैसी सेवाओं के लिए अधिकृत पैनल में शामिल पेशेवरों तथा अन्य राज्यों में पैनल पर शामिल पेशेवरों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी। इससे व्यवस्था की क्षमता बढ़ेगी और मंजूरियां मिलने में लगने वाला समय कम होगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया- ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ सरकार और उद्यमों के बीच संबंधों को नियंत्रण और संदेह की पुरानी व्यवस्था से निकालकर भरोसे, सहयोग और सुविधा पर आधारित व्यवस्था में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। साथ ही, वास्तविक नियम उल्लंघनों के विरुद्ध प्रभावी और कड़े निवारक प्रावधान भी लागू रहेंगे। दिल्ली सरकार का संकल्प राजधानी को देश के सबसे उद्योग-अनुकूल, निवेश-अनुकूल और रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में स्थापित करना है। यह प्रस्तावित कानून कारोबार करने में लगने वाले समय, लागत और अनिश्चितता को कम करेगा, निवेशकों का विश्वास मजबूत करेगा, नए उद्योगों को आकर्षित करेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तथा माननीय उपराज्यपाल एवं दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन उपरांत, इस विधेयक को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
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