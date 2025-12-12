Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगा प्रभावित 36 और लोगों को दी सरकारी नौकरी, जानें किस पद पर मिली जॉब

दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगा प्रभावित 36 और लोगों को दी सरकारी नौकरी, जानें किस पद पर मिली जॉब

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगा प्रभावित 36 और परिवारों के सदस्यों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के नियुक्ति पत्र सौंपे।

Dec 12, 2025 03:53 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगा प्रभावित 36 और परिवारों के सदस्यों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के नियुक्ति पत्र सौंपे। दंगों के 41 बाद मिली नौकरी पीड़ित परिवारों के लोगों के जख्मों पर महरम का काम करेगी। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 1984 सिख दंगा पीड़ितों और उनके आश्रितों को हमारी सरकार द्वारा दी गई सरकारी नौकरी उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की दिशा में मजबूत आधार देती है।

उन्होंने कहा कि यह केवल नौकरी देने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन परिवारों के लंबे इंतजार और संघर्ष को सम्मान देने की एक ठोस पहल है। 1984 सिख दंगा हमारे इतिहास का एक अत्यंत दर्दनाक अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक आजीविका और सुरक्षित भविष्य देने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

सीएम ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर लाल किले पर आयोजित समागम हमारे लिए सेवा और कर्तव्य का अवसर था। आज उसी सेवा के लिए परिवारों से मिला स्नेह और सम्मान मेरे लिए अत्यंत भावुक क्षण रहा।

कुछ महीने पहले 19 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और आज 36 और परिवारों को नौकरी प्रदान की गई है। ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का हर अवसर उपलब्ध करा रही है। सीएम ने कहा कि यह कोई मदद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। यह औपचारिकता नहीं, सम्मान है। और यह अतीत को याद रखते हुए भविष्य को सुरक्षित करने का एक सच्चा प्रयास है।

मंत्री सिरसा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 सिख नरसंहार से प्रभावित परिवारों को एमटीएस पदों के नियुक्ति पत्र सौंपे। यह पहल इसलिए भी विशेष है क्योंकि कुछ महीने पहले 19 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और आज 36 और परिवारों को नौकरी प्रदान की गई है। यह पहल इन परिवारों को सम्मानजनक और स्थिर जीवन की दिशा में आगे बढ़ाने का हमारी सरकार का एक संवेदनशील प्रयास है। जिन परिवारों ने उस नरसंहार में अपने प्रियजनों को खोया और वर्षों तक असहनीय पीड़ा व अन्याय सहा, उनके लिए यह नियुक्तियां सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि हमारी सरकार की संवेदना, न्याय और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। एक ऐसी भी सरकार थी जो सिखों के गलों में टायर जलाकर मार रही थी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार है जो पीड़ित परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और नई उम्मीद देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भावना महज नौकरी से परे, इंसाफ और मानवता की पुनर्स्थापना का प्रतीक है।

सिरसा ने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार से मेरा सीधा सवाल है - जो रोज गले में तख्तियां डालकर संसद पहुंचते हैं, क्या कभी उन्हें इस बात की चिंता हुई कि 1984 सिख नरसंहार के आरोपी कमलनाथ और जगदीश टाइटलर जैसे लोग आज भी उनकी पार्टी का चेहरा बने हुए हैं? पहले राजीव गांधी ने इस पाप को स्वीकार किया और आज की कांग्रेस ऐसे लोगों को संरक्षण देकर पूरे देश को वही संदेश दे रही है। एक तरफ हमारी सरकार है जो पीड़ितों के घावों पर मरहम लगा रही है और दूसरी कांग्रेस कातिलों के साथ बैठी है।देश सब देख रहा है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
