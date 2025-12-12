दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगा प्रभावित 36 और लोगों को दी सरकारी नौकरी, जानें किस पद पर मिली जॉब

संक्षेप: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगा प्रभावित 36 और परिवारों के सदस्यों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के नियुक्ति पत्र सौंपे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगा प्रभावित 36 और परिवारों के सदस्यों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के नियुक्ति पत्र सौंपे। दंगों के 41 बाद मिली नौकरी पीड़ित परिवारों के लोगों के जख्मों पर महरम का काम करेगी। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 1984 सिख दंगा पीड़ितों और उनके आश्रितों को हमारी सरकार द्वारा दी गई सरकारी नौकरी उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की दिशा में मजबूत आधार देती है।

उन्होंने कहा कि यह केवल नौकरी देने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन परिवारों के लंबे इंतजार और संघर्ष को सम्मान देने की एक ठोस पहल है। 1984 सिख दंगा हमारे इतिहास का एक अत्यंत दर्दनाक अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक आजीविका और सुरक्षित भविष्य देने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

सीएम ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर लाल किले पर आयोजित समागम हमारे लिए सेवा और कर्तव्य का अवसर था। आज उसी सेवा के लिए परिवारों से मिला स्नेह और सम्मान मेरे लिए अत्यंत भावुक क्षण रहा।

कुछ महीने पहले 19 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और आज 36 और परिवारों को नौकरी प्रदान की गई है। ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का हर अवसर उपलब्ध करा रही है। सीएम ने कहा कि यह कोई मदद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। यह औपचारिकता नहीं, सम्मान है। और यह अतीत को याद रखते हुए भविष्य को सुरक्षित करने का एक सच्चा प्रयास है।

मंत्री सिरसा ने कांग्रेस पर साधा निशाना मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 सिख नरसंहार से प्रभावित परिवारों को एमटीएस पदों के नियुक्ति पत्र सौंपे। यह पहल इसलिए भी विशेष है क्योंकि कुछ महीने पहले 19 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और आज 36 और परिवारों को नौकरी प्रदान की गई है। यह पहल इन परिवारों को सम्मानजनक और स्थिर जीवन की दिशा में आगे बढ़ाने का हमारी सरकार का एक संवेदनशील प्रयास है। जिन परिवारों ने उस नरसंहार में अपने प्रियजनों को खोया और वर्षों तक असहनीय पीड़ा व अन्याय सहा, उनके लिए यह नियुक्तियां सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि हमारी सरकार की संवेदना, न्याय और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। एक ऐसी भी सरकार थी जो सिखों के गलों में टायर जलाकर मार रही थी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार है जो पीड़ित परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और नई उम्मीद देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भावना महज नौकरी से परे, इंसाफ और मानवता की पुनर्स्थापना का प्रतीक है।