'नाक से मांग तक सिंदूर, हाथ में मंजीरे'; छठ पर कीर्तन के दौरान CM रेखा गुप्ता में दिखा उत्साह

Rekha Gupta Chhath Puja Celebration : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता छठ के मौके पर पंचशील एंक्लेव में पूर्वांचल समाज की ओर से आयोजित ‘पवित्र खरना पूजा और प्रसाद सेवा’ में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व दिल्ली में अब पूरे समाज की साझा सांस्कृतिक विरासत बन चुका है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के मौके पर शनिवार को दक्षिण दिल्ली के पंचशील एंक्लेव में आयोजित 'पवित्र खरना पूजा और प्रसाद सेवा' कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान नाक से मांग तक सिंदूर लगाए और हाथ में मंजीरे पकड़े दिख रहीं सीएम ने भजन-कीर्तन में भी हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छठ महापर्व के दूसरे दिन मनाए जाने वाले खरना के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। रेखा गुप्ता ने कहा कि खरना केवल छठ महापर्व की एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह तपस्या, त्याग, आत्मानुशासन, पवित्रता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। छठ हमें सिखाता है कि आस्था केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, अनुशासन और समर्पण में भी दिखाई देनी चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित पूर्वांचल समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम का आयोजन पूर्वांचल समाज की आस्था और परंपराओं के सम्मान में किया गया। कार्यक्रम स्थल को दीपों, रंगोलियों, गन्ने, केले और नारियल से विशेष रूप से सजाया गया था। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने खरना पूजा की पारंपरिक विधि और पूजा-अर्चना में सहभागिता की तथा पवित्र प्रसाद ग्रहण किया। सांस्कृतिक मंच पर उनका मखाना की माला और अंगवस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ पर्व की खुशियां साझा कीं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि खरना छठ महापर्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। छठ के दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और संध्या के समय भगवान सूर्य तथा छठी मैया की आराधना करने के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। पारंपरिक रूप से गुड़ की खीर, रोटी और अन्य सात्विक प्रसाद तैयार किए जाते हैं। यह प्रसाद शुद्धता, सात्विकता और समर्पण का प्रतीक है। खरना के बाद व्रती लगभग 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं। यह साधना श्रद्धा, निष्ठा और आत्मसंयम की ऐसी मिसाल है, जो भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि छठ महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापकता और सामाजिक एकता है। यह ऐसा अनुपम पर्व है, जिसमें जाति, वर्ग, भाषा और आर्थिक स्थिति का भेद मिट जाता है। समाज का हर व्यक्ति एक साथ घाटों की सफाई करता है, व्यवस्थाओं में सहयोग देता है और मिल-जुलकर पर्व मनाता है। खरना का प्रसाद बांटने की परंपरा भी सामाजिक सद्भाव और सामूहिकता का अद्भुत उदाहरण है। यह पर्व हमें बताता है कि हमारी सांस्कृतिक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।