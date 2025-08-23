CM रेखा गुप्ता अटैक केस : आर या पार की लड़ाई लड़ने की ठानकर घर से निकला था राजेश खिमजी

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी राजेश ने घटना से पहले ही अपनी पत्नी को बता दिया था कि वह ‘आर या पार की लड़ाई’ लड़ने दिल्ली जा रहा है। वहीं, पुलिस की टीमें अब राजकोट में आरोपी के परिजनों और दोस्तों से लगातार पूछताछ कर रही हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती पूछताछ में राजेश ने कहा कि वह लावारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद दुखी था और इस मामले में मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत करना चाहता था। उसने घर छोड़ने से पहले पत्नी से कहा था कि वह दिल्ली जाकर कुत्तों के कल्याण की बात करेगा, लेकिन परिजन इस बात से अनजान थे कि वह हमला करने जैसा कदम उठा देगा। जांच में सामने आया है कि राजेश अपने माता-पिता, पत्नी और 18 वर्षीय बेटे के साथ रहता है। बेटा 12वीं क्लास का छात्र है, जबकि पत्नी गृहणी है।

दोस्त से मिला आर्थिक सहयोग : पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि राजेश को उसका दोस्त तहसीन उर्फ बापू लगातार रुपये भेज रहा था। गुरुवार को पुलिस की टीम आरोपी को लेकर राजकोट पहुंची और तहसीन, चिराग और जिग्नेश से पूछताछ की। तहसीन को नोटिस देकर दिल्ली बुलाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक करीब दस लोगों से पूछताछ हो चुकी है।

आरोपी के पिछले विवाद भी सामने आए पुलिस को जानकारी मिली है कि राजेश इस साल मई में अयोध्या भी गया था, जहां उसने प्रदर्शन किया और वहां के सुरक्षा कर्मियों से उसकी झड़प हो गई थी। अब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद से उसकी गतिविधियों की तहकीकात कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि इस हमले में कहीं और लोग भी शामिल तो नहीं थे। इसके लिए उसके मोबाइल की सीडीआर और आईपीडीआर की गहन जांच की जा रही है। टीमें आरोपी के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर रही हैं।