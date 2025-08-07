हैपी राखी, लव यू सीएम मैम...; रेखा गुप्ता ने स्कूल की बच्चियों संग मनाई रक्षाबंधन, देखिए VIDEO

वीडियो में छोटी-छोटी बच्चियां सीएम रेखा गुप्ता की कलाई पर राखियां बांधती दिखाई देती हैं। बदले में रेखा गुप्ता की तरफ से उन्हें तोहफों के तौर पर चॉकलेट, टैडी और तमाम तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं।

सीएम द्वारा शेयर किए गए वीडियो में स्कूल की ड्रेस में छोटी-बड़ी बच्चियां दिखाई देती हैं। स्कूली ड्रेस पहने छात्राओं ने सीएम को कार्टून और कमल के आकार वाली कई तरह की राखियां बांधीं। बदले में सीएम ने बच्चियों को टैडी, पौधे, चॉकलेट और तमाम तरह के सामान दिए। वीडियो में बच्चियां कहती हैं कि हम रेखा मैम के राखी बांधने आए हैं। वहीं कुछ बच्चियां लव यू सीएम मैम और हैपी राखी कहती हुई भी दिखाई देती हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सिर्फ़ रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना…एक रिश्ता बाँधा गया और एक संकल्प फिर से दोहराया गया कि हम इनके बचपन की रक्षा करेंगे, इनके सपनों की रखवाली करेंगे। बच्चे दिल्ली के भविष्य हैं और उस भविष्य की रक्षा हम सबकी ज़िम्मेदारी है।

एक अन्य ट्वीट में रेखा गुप्ता ने लिखा, आज सुबह मुख्यमंत्री जनसेवा सदन कुछ अलग ही रंग में था। सरकारी स्कूलों से नन्हें बच्चे जब रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियाँ लेकर आए तो यह रस्म हमारे रिश्ते की नई परिभाषा थी। उनके छोटे-छोटे हाथों से बाँधे गए धागे एक ऐसे कल का वादा थे, जहाँ हर बच्चा बिना डर, बिना भेद, अपने सपनों की उड़ान भर सके।