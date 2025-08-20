सीएम हाउस पहुंच गया हूं; फोन पर किससे बात कर रहा था रेखा गुप्ता का हमलावर?

छानबीन में पता चला है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके ऑफिस पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला करने वाले ने एक शख्स से फोन पर बात की थी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके ऑफिस पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला करने वाले के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि मामले की छानबीन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। इस केस में IB भी एक्टिव हो गई है। इस बीच एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है कि हमलावर ने एक शख्स से फोन पर बात की थी।

फोन पर बात, आईबी की भी एंट्री आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि IB और स्पेशल सेल की टीम आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई से पूछताछ कर रही है। आरोपी कल यानी मंगलवार को ही सुबह ट्रेन से दिल्ली पहुंचा था। वह राजकोट से दिल्ली आया और सिविल लाइन्स के गुजराती भवन में ठहरा था। उसने फोन पर गुजरात के अपने दोस्त से बात की थी। इस बातचीत में उसने कहा था कि वह शालीमार बाग स्थित सीएम हाउस पहुंच गया है।

5 से 7 दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी राजेश की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। गौर करने वाली बात यह भी कि आरोपी पहली बार दिल्ली आया है। ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं कोई उसे फोन पर ही गाइड तो नहीं कर रहा था। कहीं इस केस में कोई दूसरा शख्स तो शामिल नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की हर एक एंगल से छानबीन करने में जुटी है।

हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है हमला मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। इस बीच दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजकोट (गुजरात) निवासी 41 वर्षीय आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी हमले की तैयारी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला सुबह करीब आठ बजकर 15 मिनट पर हुआ। इस बीच पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि शालीमार बाग स्थित रेखा गुप्ता के आवास से मिले सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि मुख्यमंत्री पर हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि हमलावर ने हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी। फुटेज में आरोपी मुख्यमंत्री आवास की ओर जाता दिखाई दे रहा है।

रेकी भी की, फोन पर बात सूत्रों ने बताया कि वीडियो में आरोपी परिसर की रेकी करते और सीएम आवास के दृश्य रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहा है। फुटेज में वह एक दिन पहले अपने दौरे के दौरान किसी से फोन पर बात करता हुआ दिख रहा है। पीटीआई की मानें तो सूत्रों ने यह भी बताया कि उक्त सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि पुलिस की ओर से विस्तृत रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गृह मंत्रालय सीएम की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है।