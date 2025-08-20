rekha gupta attacker start planning before 24 hours for attack another cctv video रेखा गुप्ता पर 24 घंटे पहले से कर रहा था हमले की तैयारी; आया एक और सीसीटीवी VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
रेखा गुप्ता पर 24 घंटे पहले से कर रहा था हमले की तैयारी; आया एक और सीसीटीवी VIDEO

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला करने वाले शख्स का एक और CCTV वीडियो सामने आया है। इसमें आरोपी मुख्यमंत्री के आवास में बने ऑफिस में बैठ कर वीडियो बनाता नजर आ रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 07:51 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई के दौरान हमला करने वाले शख्स का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें आरोपी शालीमार बाग में मुख्यमंत्री के निजी आवास में बने ऑफिस में बैठ कर वीडियो बनाता नजर आ रहा है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी 24 घंटे पहले से सीएम पर हमले की तैयारी कर रहा था। यह साधारण हमला नहीं वरन सुनियोजित अटैक था।

हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजकोट निवासी 41 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पर हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा था।

24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी हमले की तैयारी

सूत्र ने बताया कि शालीमार बाग स्थित रेखा गुप्ता के आवास से मिले सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि हमलावर ने हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में वह बुधवार को सीएम आवास की ओर जाता दिख रहा है। सीसीटीवी वीडियो में आरोपी परिसर की रेकी करते, सीएम आवास को रिकॉर्ड करते दिख रहा है। एक फुटेज में वह एक दिन पहले किसी से फोन पर बात करता भी नजर आ रहा है।

रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो

सूत्रों ने बताया कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दी गई हैं। आरोपी के मोबाइल फोन से जन सुनवाई के दो वीडियो बरामद किए गए हैं। एक अन्य सूत्र ने बताया कि अब तक पता चला है कि आरोपी जन सुनवाई के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसमें शालीमारबाग स्थित मुख्यमंत्री आवास और उनका कार्यालय भी शामिल है। वह पहले से हमले की साजिश रच रहा था। आज जैसे ही उसको मौका मिला उसने सीएम पर अटैक कर दिया।

पूरे इलाके की रेकी की

सूत्र ने बताया कि खिमजीभाई ने पूरे इलाके की रेकी की। वह सीएम के सुरक्षा घेरे को समझने और हमले का मौका तलाशने के लिए जन सुनवाई की कार्यवाही पर नजर रख रहा था। आरोपी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता के वेश में उनके कार्यालय गया था। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गृह मंत्रालय सीएम की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है।

(पीटीआई और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)