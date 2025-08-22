रेखा गुप्ता पर हमले को बिना टिकट 1200 KM का सफर कर दिल्ली आया राजेश, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गुजरात के रहने वाले आरोपी राजेश ने दिल्ली पहुंचने के लिए करीब 1200 किलोमीटर का सफर बिना टिकट तय किया था। पुलिस जांच में पता चला है कि राजेश 17 अगस्त को राजकोट से निकला था।

राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गुजरात के रहने वाले आरोपी राजेश ने दिल्ली पहुंचने के लिए करीब 1200 किलोमीटर का सफर बिना टिकट तय किया था। पुलिस जांच में पता चला है कि राजेश 17 अगस्त को राजकोट से निकला और अहमदाबाद से इंदौर-गांधी नगर एक्सप्रेस पकड़कर उज्जैन पहुंचा। वहां 18 अगस्त को उसने महाकाल, काल भैरव और महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। उसी शाम 6:30 बजे वह इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस से रवाना हुआ और 19 अगस्त की सुबह दिल्ली पहुंच गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद वह सीधे करोल बाग स्थित हनुमान मंदिर गया और चालीसा का पाठ किया।

पूछताछ में राजेश ने बताया कि उसकी योजना मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनशन करने की थी। करोल बाग में जानकारी जुटाकर वह मेट्रो से शालीमार बाग पहुंचा और फिर 50 रुपये में ऑटो लेकर मुख्यमंत्री के निजी आवास गया। वहां उसे बताया गया कि सीएम बुधवार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक जन सुनवाई करती हैं। इसके बाद वह सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन में रुका और अगले दिन कैंप कार्यालय में पहुंचकर हमला कर दिया।

पांच दिन के रिमांड पर भेजा मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपी राजेशभाई खिमजी को तीस हजारी कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बुधवार देर रात आरोपी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरविंद तोमर के आवास पर पेश किया गया, जहां पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पुलिस कस्टडी का आदेश दिया। आरोपी को पेशी से पहले अरुणा आसिफ अली अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया।

सपना देखा, भगवान ने इस मिशन के लिए चुना पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पशु हितों के लिए पहले भी अनशन कर चुका है। मई में वह अयोध्या गया था, जहां बंदरों की स्थिति सुधारने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। उसने दावा किया कि शिवलिंग के पास कुत्ते का सपना देखने के बाद उसे लगा कि भगवान शिव ने उसे इस दिशा में आवाज उठाने के लिए चुना है। इसी मिशन को लेकर वह सीएम से मिलने आया था।

ज्यादातर गुजरात के नंबरों पर कॉल किए पुलिस ने आरोपी राजेश के फोन कॉल्स और वीडियो पर फोकस बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी हमले से पहले तक लगातार गुजरात के कुछ नंबरों पर बातचीत करता रहा। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है, जिनसे आरोपी संपर्क में था। बड़ा सवाल यह है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री आवास की वीडियो रिकॉर्डिंग आखिर किसके लिए बनाई थी? जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह दिल्ली क्यों आया और यहां किस-किस से मिला। पुलिस को शक है कि उसने हमला अकेले नहीं, बल्कि किसी और के कहने पर किया होगा। इस बात की छानबीन भी की जा रही है कि उसने सीएम आवास की रेकी कितनी बार की थी।