रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स पर दर्ज हैं 5 केस, एक केस की सुनवाई अगले महीने

राजेशभाई खिमजीभाई साकरिया,आज सुबह दिल्ली के सिविल लाइंस में जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स का पूरा नाम यही है। मां और पड़ोसी राजेश को पशु प्रेमी या कुत्ता प्रेमी बताकर सबसे उदार और शांत व्यक्ति बता रहे हैं। राजेश की मां ने तो गरीबी की दुहाई देकर रेखा गुप्ता से बेटे को माफ करने की अपील की है,लेकिन रुकिए! जितना सीधा,सरल और जानवर प्रेमी इसे घरवाले बता रहे हैं,कहानी इससे उलट है। राजेश खेमजी पर पहले भी कई केस दर्ज हो चुके हैं। न्यूज-18 में छपी रिपोर्ट की मानें तो राजेश साकरिया कम से कम 5 अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

सीएनएन-न्यूज18 को हासिल हुई साकरिया की फाइल के अनुसार, सभी पांच मामले 2019 से 2024 के बीच राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। उसे चार मामलों में बरी कर दिया गया है और रिहा कर दिया गया है, जबकि एक मामला दूसरी अतिरिक्त सिविल जज और जेएमएफसी कोर्ट में लंबित है। वो पांच मामले कौन-कौन से हैं,आइए जानते हैं।

1. भक्तिनगर पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर 0215/2017, आईपीसी की धाराएं 326, 504, 114 25 नवंबर 2019 को राजकोट की आठवीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामला संख्या 198/2018 के तहत राजेश को बरी कर दिया गया था। जिन तीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था उनमें एक धारा 326 खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने को कवर करती है, जबकि धारा 114 अपराध होने पर उकसाने वाले की उपस्थिति से संबंधित है।

2. भक्तिनगर पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर 1227/2020, निषेध अधिनियम की धाराएं 65AA, 116B 03 नवंबर 2023 को, राजकोट की तीसरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामला संख्या 21965/2020 के तहत बरी कर दिया था ।

धाराएं 65AA और 116B बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949 का हिस्सा हैं, जो गुजरात में लागू है। धारा 65AA निर्दिष्ट मात्रा से कम मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद, कब्जे या परिवहन से संबंधित है, जबकि धारा 116B ज्ञात ब्रांडों की शराब की सीलबंद बोतलों के कब्जे से संबंधित है, जो एक अपराध है।

3. भक्तिनगर पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर 1591/2020, निषेध अधिनियम की धाराएं 65AA, 116B 25 अक्टूबर 2023 को राजकोट की तीसरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा मामला संख्या 8067/2021 के तहत बरी कर दिया था।

4. भक्तिनगर पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर 0871/2022, निषेध अधिनियम की धाराएं 65E, 116B मामला संख्या 9551/2023 दूसरी अतिरिक्त सिविल जज और जेएमएफसी कोर्ट में लंबित है। अगली सुनवाई 29 सितंबर 2025 को होगी।