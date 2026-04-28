सुनीता, आतिशी, स्वाति का जिक्र कर रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर बड़ा अटैक- VIDEO
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण को लेकर बुधवार को हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अब याचना नहीं वरन रण होगा। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार हमला बोला।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करते हुए महिला आरक्षण में हो रही देरी के लिए विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिला विरोधी सोच के कारण दशकों से यह हक रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 78 वर्षों का इंतजार अब खत्म होना चाहिए क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल डिफेक्टो मुख्यमंत्री बन जाएं। जब दिल्ली की आवाम से विरोध आया तो आतिशी को बुलाया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। संकेत था कि सीएम की कुर्सी फिक्स है तुम अलग कुर्सी लगा लो।
स्वाति मालीवाल ने लिखी मन की व्यथा
सीएम रेखा गुप्ता ने एक अन्य घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने देखा कि स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किए अपने एक पोस्ट में मन की व्यथा लिखी है। आम आदमी पार्टी के लोग सदन से इसीलिए चले गए क्योंकि ये लोग सच्चाई सुन नहीं सकते थे। स्वाति मालीवाल ने यह सोचकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया कि शायद ये लोग देश हित में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी इकलौती महिला सांसद के साथ जो बुरा व्यवहार किया उसको पूरी दुनिया ने देखा।
16, 17 और 18 अप्रैल का दिन दुखद अध्याय
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। देश की महिलाएं उम्मीद से देख रही थीं कि 78 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा और उन्हें विधानसभाओं और लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। लेकिन, महिलाओं को निराशा ही मिली।
केजरीवाल की निम्न राजनीति के कारण छोड़ा AAP
दरअसल, भाजपा की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को AAP को झूठ फरेब की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निम्न स्तर की राजनीति से तंग आकर उन्होंने AAP को छोड़ा। अरविंद केजरीवाल को ड्रामा करने की आदत है। यह आदत कोई आज की नहीं है, यह बहुत पहले से चली आ रही है। आलम यह है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठ, फरेब और मक्कारी का उदाहरण बन गई है।
केजरीवाल को चिंतन करने की सलाह
स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि यदि केजरीवाल राजघाट पहुंचे ही गए हैं तो वहां बैठकर चिंतन कर लें कि वह करना क्या चाहते हैं। न्याय व्यवस्था के साथ प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना और निजी टिप्पणी करना किस तरह की राजनीति है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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