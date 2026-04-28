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सुनीता, आतिशी, स्वाति का जिक्र कर रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर बड़ा अटैक- VIDEO

Apr 28, 2026 11:40 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण को लेकर बुधवार को हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अब याचना नहीं वरन रण होगा। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार हमला बोला।  

सुनीता, आतिशी, स्वाति का जिक्र कर रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर बड़ा अटैक- VIDEO

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करते हुए महिला आरक्षण में हो रही देरी के लिए विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिला विरोधी सोच के कारण दशकों से यह हक रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 78 वर्षों का इंतजार अब खत्म होना चाहिए क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल डिफेक्टो मुख्यमंत्री बन जाएं। जब दिल्ली की आवाम से विरोध आया तो आतिशी को बुलाया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। संकेत था कि सीएम की कुर्सी फिक्स है तुम अलग कुर्सी लगा लो।

स्वाति मालीवाल ने लिखी मन की व्यथा

सीएम रेखा गुप्ता ने एक अन्य घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने देखा कि स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किए अपने एक पोस्ट में मन की व्यथा लिखी है। आम आदमी पार्टी के लोग सदन से इसीलिए चले गए क्योंकि ये लोग सच्चाई सुन नहीं सकते थे। स्वाति मालीवाल ने यह सोचकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया कि शायद ये लोग देश हित में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी इकलौती महिला सांसद के साथ जो बुरा व्यवहार किया उसको पूरी दुनिया ने देखा।

16, 17 और 18 अप्रैल का दिन दुखद अध्याय

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। देश की महिलाएं उम्मीद से देख रही थीं कि 78 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा और उन्हें विधानसभाओं और लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। लेकिन, महिलाओं को निराशा ही मिली।

केजरीवाल की निम्न राजनीति के कारण छोड़ा AAP

दरअसल, भाजपा की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को AAP को झूठ फरेब की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निम्न स्तर की राजनीति से तंग आकर उन्होंने AAP को छोड़ा। अरविंद केजरीवाल को ड्रामा करने की आदत है। यह आदत कोई आज की नहीं है, यह बहुत पहले से चली आ रही है। आलम यह है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठ, फरेब और मक्कारी का उदाहरण बन गई है।

केजरीवाल को चिंतन करने की सलाह

स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि यदि केजरीवाल राजघाट पहुंचे ही गए हैं तो वहां बैठकर चिंतन कर लें कि वह करना क्या चाहते हैं। न्याय व्यवस्था के साथ प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना और निजी टिप्पणी करना किस तरह की राजनीति है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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