रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की मां ने बेटे को बताया पशु प्रेमी, चेहरे पर थी मुस्कान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाले शख्स का पता चल चुका है। व्यक्ति गुजरात के राजकोट का है और उसकी उम्र 35 साल है। नाम राजेश भाई खिमजी है। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया,फिलहाल तो आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। इस बीच हमलावर की मां से जब मीडियावालों ने सवाल पूछना चाहा तो वो कन्नी काटती नजर आईं। उनके चेहरे पर उस वक्त मुस्कान भी थी।

राजकोट में रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी की मां भानुबेन के घर पहुंचकर मीडिया ने उनसे इस घटना के बारे में सवाल पूछा,लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मां ने बेटे को पशु प्रेमी बताया है। इसके बाद वह एक ऑटो में सवार होकर निकल गईं।