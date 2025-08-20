rekha gupta attack news accused mother was smiling and said i have no information रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की मां ने बेटे को बताया पशु प्रेमी, चेहरे पर थी मुस्कान, Ncr Hindi News - Hindustan
रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की मां ने बेटे को बताया पशु प्रेमी, चेहरे पर थी मुस्कान

राजकोट में रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी की मां भानुबेन के घर पहुंचकर मीडिया ने उनसे इस घटना के बारे में सवाल पूछा,लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली | गुजरातWed, 20 Aug 2025 12:06 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाले शख्स का पता चल चुका है। व्यक्ति गुजरात के राजकोट का है और उसकी उम्र 35 साल है। नाम राजेश भाई खिमजी है। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया,फिलहाल तो आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। इस बीच हमलावर की मां से जब मीडियावालों ने सवाल पूछना चाहा तो वो कन्नी काटती नजर आईं। उनके चेहरे पर उस वक्त मुस्कान भी थी।

राजकोट में रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी की मां भानुबेन के घर पहुंचकर मीडिया ने उनसे इस घटना के बारे में सवाल पूछा,लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मां ने बेटे को पशु प्रेमी बताया है। इसके बाद वह एक ऑटो में सवार होकर निकल गईं।

एएनआई ने राजकोट में राजेश खिमजी के पड़ोसी से भी बात की। उन्होंने उसे बेहतरीन इंसान और पशु प्रेमी बताया। पड़ोसी ने कहा कि मैं उसे बीते 5-6 सालों से जानता हूं। वह बहुत साधारण और उदार व्यक्ति हैं। पड़ोसी ने कहा कि वह जानवरों से बहुत प्रेम करता है। वो तो गाय को चारा-रोटी खिलाता है और शंकर भगवान का भक्त है। राजेश का छोटा भाई भी शांत है और आजतक कोई झगड़ा नहीं किया।