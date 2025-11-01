Hindustan Hindi News
CM रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में बड़ा अपडेट, अब सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई; चार्जशीट दाखिल

CM रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में बड़ा अपडेट, अब सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई; चार्जशीट दाखिल

संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त में हुए हमले का मामला अब तीस हजारी कोर्ट से आगे बढ़कर सत्र न्यायालय में पहुंच गया है, जहां 10 नवंबर को दोनों आरोपितों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई होगी, क्योंकि यह अपराध सत्र न्यायालय में ही सुनवाई योग्य है।

Sat, 1 Nov 2025 01:49 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त में हुए हमले का मामला अब सेशन कोर्ट में पहुंच गया है। तीस हजारी कोर्ट ने इसे आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित अपराध सत्र न्यायालय में ही सुनवाई योग्य हैं। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपी सकरीया राजेश भाई खिमजी और सैयद ताहसिन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

जन सुनवाई में हुआ था हमला

घटना 20 अगस्त की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जन सुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान कथित हमला हुआ। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और दो लोगों को आरोपी बनाया।

पुलिस ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सकरीया राजेश भाई खिमजी और सैयद ताहसिन रजा को मुख्य आरोपी बताया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी हो चुकी है। सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। अब सत्र न्यायालय फैसला करेगा। सत्र न्यायालय में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। दोनों आरोपी पेश किए जाएंगे।

