rekha gupta attack case police recovered knife brought by attacker रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाया चाकू बरामद, पुलिस ने ऐसे खोज निकाला; जोड़ी नई धारा
रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाया चाकू बरामद, पुलिस ने ऐसे खोज निकाला; जोड़ी नई धारा

दिल्ली पुलिस ने CM रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाए चाकू को बरामद कर लिया है। पुलिस ने रविवार को साजिशकर्ता के तौर पर तहसीन को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस केस में आरोपियों के खिलाफ नई धाराएं भी जोड़ी है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 09:21 PM
दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाए गए चाकू को सोमवार को बरामद कर लिया। सिविल लाइंस पुलिस इस मामले में हमले के आरोपी राजेश और साजिशकर्ता तहसीन बाबू को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हमले के बाद से लगातार राजेश से पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान राजेश के दोस्त तहसीन की भी भूमिका सामने आई थी। पुलिस ने रविवार को साजिशकर्ता के तौर पर तहसीन को भी गिरफ्तार कर लिया।

रेलवे स्टेशन के बाहर खरीदा था चाकू

सूत्रों ने बताया कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ में मालूम हुआ कि राजेश मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की फिराक में था। इसलिए उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सब्जी काटने वाला चाकू भी खरीदा था। लेकिन मुख्यमंत्री की कड़ी सुरक्षा को देखकर उसने सिविल लाइंस इलाके में चाकू फेंक दिया था। इस जानकारी के बाद पुलिसकर्मियों की टीम आरोपी के बताए हुए इलाके में चाकू ढूंढ़ने में जुट गई थी।

सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोज निकाला

सूत्रों की मानें तो एक टीम हमलावर के मुख्यमंत्री आवास में आने तक के मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके बाद सोमवार को झाड़ियों से चाकू बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। चूंकि तहसीन अपने दोस्त राजेश की दिल्ली यात्रा का खर्च उठा रहा था और लगातार रुपये भी दे रहा था। इसलिए उसे भी आरोपी बनाया गया है।

जोड़ी नई धारा

इस बीच दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में सोमवार को आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ दी। पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हमला अलग घटना नहीं थी। यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इस वजह से नई धारा जोड़ी गई है।

बीएनएस की धारा 61 लगाई

दोनों आरोपी राजेशभाई खिमजी और तहसीन सईद हिरासत में हैं। पुलिस ने उन पर पर हमला करने एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 के तहत आपराधिक साजिश का आरोप भी मामले में जोड़ा गया है। मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है।

तैयार की थी हमले की योजना

गौरतलब है कि बुधवार को जनसुनवाई के दौरान राजेश ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था। आरोपी ने बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों को लेकर दिए फैसले से नाराज था। वह कुत्तों को दिल्ली से बाहर नहीं निकालने की फरियाद लेकर मुख्यमंत्री आवास आयाथा। हालांकि बाद में मालूम हुआ कि राजेश ने अपने दोस्त तहसीन के साथ मिलकर पहले से ही हमले की योजना तैयार कर ली थी।

(पीटीआई-भाषा का इनपुट भी शामिल)