Rekha Gupta attack case delhi court orders framing of attempt to murder charges against two accused
'दिल्ली सीएम को मारने का इरादा, सुनियोजित साजिश', रेखा गुप्ता अटैक केस में 2 लोगों पर आरोप तय

संक्षेप:

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कुछ महीने पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुए हमले के दो आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय करने का आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

Dec 21, 2025 08:04 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान, दोनों आरोपियों राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्ला शेख के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई कर रही थीं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था। सीएम ऑफिस ने इस हमले को ‘उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश’ का हिस्सा बताया था।

गुजरात के राजकोट निवासी राजेशभाई खिमजीभाई (41) को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। वहीं तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख पर खिमजीभाई के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश रचने का आरोप है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), 221 (लोक सेवक के सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना), 132 (लोक सेवक द्वारा कर्तव्य निभाने के दौरान आपराधिक बल का प्रयोग) और 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराध के मामले बनते हैं।’’

अभियोजन के अनुसार, दोनों आरोपियों ने गुजरात के राजकोट में एक साजिश रची थी और तहसीन ने पूरे हमले की साजिश रचने के लिए राजेश के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए थे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हमले से पहले दोनों आरोपी फोन पर संपर्क में थे और राजेश खिमजीभाई जन सुनवाई के वीडियो क्लिप तहसीन को भेज रहा था।

कोर्ट ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि दोनों आरोपियों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला करने की आपराधिक साजिश रची थी।’’

अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय की है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पीड़ित मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आरोपी सुरक्षा घेरा भेदने में कामयाब रहे।

अदालत ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की मंशा से सुनियोजित साजिश के तहत हमला किया था और आरोपी के आचरण से यह तथ्य और भी पुष्ट होता है।’’

जज ने यह भी कहा कि राजेश खिमजीभाई ने घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति को भी चोट पहुंचाई, जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बचाने का प्रयास किया था।

अदालत ने कहा, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी ने अभियोजन पक्ष के गवाह धीरेन्द्र, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हैं और जिन्होंने पीड़ित की रक्षा करने का प्रयास किया था, को भी घूंसा मारा और उन्हें मामूली चोट पहुंचाई, इसलिए प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला बनता है।’’

दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, लोक सेवक पर हमला करने और उसके कर्तव्य निर्वाह में बाधा डालने तथा आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराधों के तहत 400 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

