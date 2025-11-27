Hindustan Hindi News
ढाई हजार देने के साथ सारे वादे करेंगे पूरे, रेखा गुप्ता ने दिया भरोसा; बताई देर की वजह

ढाई हजार देने के साथ सारे वादे करेंगे पूरे, रेखा गुप्ता ने दिया भरोसा; बताई देर की वजह

संक्षेप:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एकबार फिर दोहराया कि भाजपा ने गरीब महिलाओं के लिए प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता देने से लेकर जितने भी वादे किए हैं सभी पूरे किए जाएंगे। 

Thu, 27 Nov 2025 12:30 AMKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एमसीडी उपचुनावों के लिए प्रचार के दौरान लोगों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी की गरीब महिलाओं के लिए हर माह 2,500 रुपये की सहायता और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर देने समेत अपने सभी वादों को पूरा करेगी।

अशोक विहार वार्ड से भाजपा की प्रत्याशी वीना असीजा के समर्थन में वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित ‘स्वाभिमान सभा’ को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने झुग्गीवासियों को स्थायी मकान मुहैया कराने का भी भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि AAP की पिछली सरकार दिल्ली के खजाने को खाली छोड़ गई थी। वे (AAP) आपसे कहेंगे कि 2,500 रुपये अभी नहीं मिले। उन्हें बताइए कि आपने ही खजाना खाली छोड़ा था, शहर के विकास के लिए कोई राशि नहीं छोड़ी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई सरकार को व्यवस्था को स्थिर करने और वादों पर अमल शुरू करने के लिए कम से कम एक साल का समय चाहिए। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में जो भी वादे किए हैं, वे सभी पूरे किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहा- हमने 2,500 रुपये, सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर से लेकर सभी वादे किए है। एक भी वादा अधूरा नहीं रहेगा। महिला समृद्धि योजना के तहत BJP ने गरीब महिलाओं के लिए प्रति माह 2,500 रुपये, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और होली और दिवाली पर एक-एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार संभालने के बाद उनका ध्यान उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर था जो बिगड़ चुकी थीं। प्रणालियों को दुरुस्त करने में समय लगता है। सड़कों, नालियों, शौचालयों का निर्माण, आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन, अटल कैंटीन खोलना और मुफ्त बिजली-पानी की आपूर्ति जारी रखना- इन सभी पर काम किया जाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहा कि भाजपा सरकार ने पिछली सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि लोगों के लिए नई पहलें शुरू की हैं। एमसीडी की 12 सीट के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को होने वाले हैं।

