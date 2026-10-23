दिल्ली के इस इलाके में अब नहीं रहेगा बाढ़ का खतरा, बचाव के लिए सरकार बना रही 4.7 km लंबी दीवार
मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि, 'इन परियोजनाओं से विशेष रूप से नजफगढ़ नाले और अन्य बड़े नालों को फायदा होगा, जिनमें शहर की सबसे अधिक गाद जमा होती है।'
दिल्ली सरकार ने यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को शुक्रवार को एक बड़ी खुशखबरी दी, और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (I&FC) विभाग द्वारा बनाई जाने वाली बाढ़ दीवार परियोजना (फ्लड वॉल प्रोजेक्ट) के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट के तहत मैगजीन रोड ड्रेन (नाले) से पुराने रेलवे पुल तक यमुना के संवेदनशील हिस्से के किनारे 4.7 किलोमीटर लंबी और लगभग 6 से 7 फीट ऊंची आरसीसी (RCC) दीवार बनाई जाएगी और इस पर लगभग 99 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इस बात की जानकारी जल मंत्री प्रवेश वर्मा दी। इस दौरान उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (I&FC) विभाग की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए 622 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इनमें नजफगढ़ नाले से निकाली गई गाद (silt) की बायोमाइनिंग और शहर के सभी बड़े नालों के सौंदर्यीकरण का काम भी शामिल है।
हमारे नाले दिखने में खराब नहीं लगने चाहिए: प्रवेश वर्मा
इसके अलावा मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि, 'हमारे नाले देखने में खराब नहीं लगने चाहिए। जिस तरह हमने बारापुल्ला में किया है, उसी तरह हम दिल्ली भर के नालों के किनारों को हरा-भरा, साफ और सुरक्षित बनाएंगे।'
निचले इलाकों की सुरक्षा करेगी यह दीवार
उधर फ्लड वॉल प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए वर्मा ने कहा, 'यह दीवार जल स्तर बढ़ने के दौरान निचले इलाकों की सुरक्षा करेगी।' उन्होंने कहा, 'मॉनसून के मौसम में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे पानी सड़कों और घरों तक पहुंच जाता है।'
तीन बायोमाइनिंग प्रोजेक्ट को भी दी मंजूरी
उन्होंने आगे बताया कि हर साल दिल्ली के नालों की सफाई (डिसिल्टिंग) के दौरान बड़ी मात्रा में गाद निकाली जाती है। हालांकि, इस गाद का सही तरीके से निपटान करना लंबे समय से एक चुनौती रहा है। इसलिए समिति ने दिल्ली भर के नालों से निकाली गई गाद का वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग और निपटान करने के लिए 260 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन बायोमाइनिंग परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
वर्मा ने बताया कि, 'इन परियोजनाओं से विशेष रूप से नजफगढ़ नाले और अन्य बड़े नालों को फायदा होगा, जिनमें शहर की सबसे अधिक गाद जमा होती है।'
बारापुल्ला नाले की तर्ज पर अन्य नालों का होगा सौंदर्यीकरण
इसके अलावा I&FC बोर्ड ने बारापुल्ला नाले की तर्ज पर दिल्ली के अन्य नालों के किनारों को सुंदर बनाने पर भी चर्चा की। इस दौरान नालों के किनारों पर पैदल रास्ते, ग्रीन बेल्ट, पेड़-पौधे, उचित लाइटिंग और सुरक्षात्मक बाड़ लगाई जाएगी। इससे उपेक्षित और अतिक्रमण की चपेट में आने वाली जगहों को साफ-सुथरे और उपयोगी सार्वजनिक स्थानों में बदला जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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