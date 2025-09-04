Rekha government minister Manjinder Singh Sirsa on flood-like situation in Delhi कई सालों बाद इतना पानी आया है…; दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पर क्या बोले रेखा सरकार के मंत्री?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRekha government minister Manjinder Singh Sirsa on flood-like situation in Delhi

कई सालों बाद इतना पानी आया है…; दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पर क्या बोले रेखा सरकार के मंत्री?

भयावह होते हालात पर दिल्ली की रेखा सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है। सिरसा ने कहा, दिल्ली में कई सालों बाद इतना पानी आया है। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश रुक गई, बारिश का पानी कैचमेंट एरिया तक नहीं पहुंचा तो…

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
कई सालों बाद इतना पानी आया है…; दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पर क्या बोले रेखा सरकार के मंत्री?

राजधानी दिल्ली में भीषण बाढ़ का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। यमुना का जलस्तर 207 मीटर पार कर चुका है। ऐसे में बाढ़ का पानी कश्मीरी गेट से लेकर मुखर्जी नगर तक पहुंच गया है। भयावह होते हालात पर दिल्ली की रेखा सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है। सिरसा ने कहा, दिल्ली में कई सालों बाद इतना पानी आया है। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश रुक गई, बारिश का पानी कैचमेंट एरिया तक नहीं पहुंचा तो स्थिति नियंत्रण की उम्मीद में है।

अगर पानी कैचमेंट एरिया तक नहीं पहुंचा, तो...;

सिरसा ने कहा कि हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं और नजर बनाए हुए हैं। कई सालों बाद इतना पानी आया है, यमुना जी के लोहे के पुल तक पानी आ गया है। हमने यमुना जी के दायरे को बड़ा किया है। जल मंत्री और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता लगातार इसकी समीक्षा कर रही हैं।

सिरसा ने दावा किया कि जहां तक हर साल पानी आता है। हम वहां कई जगहों पर पानी रोकने में कामयाब हुए हैं। हथिनी कुंड से छोड़े जा रहे पानी को लेकर मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की है। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश रुक गई, बारिश का पानी कैचमेंट एरिया तक नहीं पहुंचा, तो स्थिति नियंत्रण में है और नियंत्रण में ही रहेगी।

दिल्ली में बाढ़ का खतरा गहराता ही जा रहा

आपको बताते चलें कि हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से कल 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यही पानी दिल्ली पहुंचा है और यमुना के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी के चलते यमुना में जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया है। हालात ये हैं कि यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट में लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए छह सरकारी एजेंसियों की मदद ली जा रही हैं। इनमें सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, शहरी विकास, एमसीडी और राजस्व विभाग शामिल हैं।