कई सालों बाद इतना पानी आया है…; दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पर क्या बोले रेखा सरकार के मंत्री?

राजधानी दिल्ली में भीषण बाढ़ का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। यमुना का जलस्तर 207 मीटर पार कर चुका है। ऐसे में बाढ़ का पानी कश्मीरी गेट से लेकर मुखर्जी नगर तक पहुंच गया है। भयावह होते हालात पर दिल्ली की रेखा सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है। सिरसा ने कहा, दिल्ली में कई सालों बाद इतना पानी आया है। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश रुक गई, बारिश का पानी कैचमेंट एरिया तक नहीं पहुंचा तो स्थिति नियंत्रण की उम्मीद में है।

अगर पानी कैचमेंट एरिया तक नहीं पहुंचा, तो...; सिरसा ने कहा कि हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं और नजर बनाए हुए हैं। कई सालों बाद इतना पानी आया है, यमुना जी के लोहे के पुल तक पानी आ गया है। हमने यमुना जी के दायरे को बड़ा किया है। जल मंत्री और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता लगातार इसकी समीक्षा कर रही हैं।

सिरसा ने दावा किया कि जहां तक हर साल पानी आता है। हम वहां कई जगहों पर पानी रोकने में कामयाब हुए हैं। हथिनी कुंड से छोड़े जा रहे पानी को लेकर मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की है। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश रुक गई, बारिश का पानी कैचमेंट एरिया तक नहीं पहुंचा, तो स्थिति नियंत्रण में है और नियंत्रण में ही रहेगी।