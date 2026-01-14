Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा में सिरफिरे आशिक ने ली युवती की जान, शव को कार के नीचे छुपाया; इस बात से था नाराज

Jan 14, 2026 12:03 am ISTSourabh Jain पीटीआई, ग्रेटर नोएडा
पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 सेक्टर में एक खड़ी कार के नीचे मिले 27 वर्षीय युवती के शव की गुत्थी सुलझा ली है और उसकी हत्या के आरोप में मंगलवार को एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने इस वारदात को तब अंजाम दिया, जब युवती ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था।

पुलिस ने रोका तो आरोपी ने कर दी फायरिंग

इस वारदात के बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ग्रेटर नोएडा) सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान अंकित कुमार के रूप में हुई है। जिसे धकिया वाले बाबा चौराहे के पास से पुलिस टीमों के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, ‘जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।’

युवती का नाम था दीपा, कॉल सेंटर में करती थी नौकरी

उधर मृतक के बारे में बताते हुए पुलिस ने कहा कि मृतक युवती की पहचान दीपा के रूप में हुई है, जो कि यूपी के महोबा जिले की रहने वाली थी। उसका शव सोमवार को बीटा-2 सेक्टर में एक पार्क के पास खड़ी कार के नीचे मिला था। वह इलाके में अपने छोटे भाई के साथ किराए के फ्लैट में रहती थी और नोएडा के सेक्टर 60 में एक प्राइवेट कॉल सेंटर में काम करती थी।

घर से ऑफिस जाने के लिए निकली, फिर नहीं लौटी

पुलिस ने बताया कि दीपा रविवार रात काम के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। उसका मोबाइल फोन बंद रहने के बाद उसके भाई ने पुलिस से संपर्क किया। अगले दिन सुबह उसका शव मिला, जिसके बाद बीटा-2 पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया।

गला दबा हत्या की फिर शव को खड़ी कार के नीचे छोड़ दिया

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह दीपा को जानता था और उससे प्यार करता था। पुलिस ने बताया कि, 'जब दीपा ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसने 11 जनवरी की रात को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक खड़ी कार के नीचे रखकर इसे एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश की।'

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, महिला का मोबाइल फोन, एक देसी पिस्तौल, एक इस्तेमाल किया हुआ कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

