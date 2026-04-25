दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए बड़ी पहल; MCD लगाएगा कैंप
एमसीडी सोमवार से विभिन्न जोन में कैंप लगाएगा, जहां 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वागम पोर्टल पर पंजीकरण और दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी।
एमसीडी सोमवार से विशेष कैंपों का आयोजन कर रहा है ताकि 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वागम पोर्टल पर आवेदन करने में मदद मिल सके। इन कैंपों में लगभग 700 अधिकारी लोगों को पंजीकरण प्रक्रियाएं जरूरी दस्तावेजों को पीडीएफ में बदलने और तकनीकी बारीकियों की जानकारी देंगे। आवेदक पहचान पत्र (जैसे पैन या वोटर आईडी), फोटो और पीएम-उदय केस आईडी के साथ आर्किटेक्ट एवं लेआउट प्लान संबंधी सलाह भी ले सकते हैं। आईटी और बिल्डिंग विभाग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आवेदनों को जल्द मंजूरी मिले और तय समय में नियमितीकरण प्रमाण-पत्र दिए जा सकें।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्वागम पोर्टल पर आवेदन करने को लेकर सोमवार से लोगों को जानकारी देने के लिए कैंप का आयोजन करेगा। राजधानी दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमितीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में नगर निगम अलग-अलग जोन स्तर पर कार्यालयों में कैंप लगाएगा। इसमें पोर्टल में आवेदन करने की प्रक्रिया और उसके संचालन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी।
700 अधिकारी, कर्मचारी होंगे तैनात
अधिकारियों के अनुसार, इस काम में लगभग 700 अधिकारी, कर्मचारी कैंप पर रजिस्ट्रेशन एवं इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पोर्टल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनिवार्यता और उसे जमा करने की प्रक्रिया के बारे में भी सूचना दी जाएगी। MCD के मुताबिक, दस्तावेज की तस्वीर और उसके फाइल साइज के बारे में भी लोगों को तकनीकी तरीकों के बारे में समझाया जाएगा। वहीं, लोग आर्किटेक्ट और लेआउट प्लान संबंधित किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
- आवेदक का पहचान प्रमाण जैसे आधार/पैन/मतदाता, पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं द्वारा सत्यापित) आवेदक की तस्वीर/तस्वीरों के साथ…
- दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां पीडीएफ प्रारूप में…
- पीएम उदय केस आईडी-आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध पीएम उदय केस आईडी उपलब्ध है।
- अपलोड किए गए दस्तावेज पोर्टल पर उल्लिखित निर्धारित फाइल आकार सीमा के भीतर होने चाहिए।
अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक
पोर्टल में हर दिन होने वाले पंजीकरण को लेकर आईटी और बिल्डिंग विभाग के अधिकारी समन्वय बैठक के साथ कार्य कर रहे हैं। सोमवार से लगने वाले कैंप में भी वह सक्रिय भूमिका निभाएंगे। निगम अधिकारियों ने बताया कि कोशिश है कि पोर्टल पर लोगों द्वारा किए जा रहे हैं आवेदन की जल्द ही स्वीकृत हो। साथ ही, तय अवधि में नियमितिकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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