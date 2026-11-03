‘मरीज की जिंदगी से बढ़कर नहीं ESIC की यह शर्त’; आयोग ने उपभोक्ता के हक में दिया फैसला

दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग ने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम को झटका देते हुए बीमित व्यक्ति के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा कि रेफरल की प्रक्रिया मरीज के जीवन से अधिक जरूरी नहीं है। इसका हवाला देकर इलाज खर्च का भुगतान रोकना गलत है।

दिल्ली में एक बेटे ने बीमार पिता की जान बचाने के लिए उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया। एम्स में बेड नहीं मिला तो दूसरे अस्पतालों का रुख किया। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी इलाज कराया, लेकिन पिता को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद जब बेटे ने इलाज पर खर्च हुए 1.81 लाख रुपये के बिल की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) मांगी तो ईएसआई ने रेफरल की प्रक्रिया का पालन नहीं करने का हवाला देकर भुगतान रोक दिया। दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले में ईएसआई की कार्रवाई को सेवा में कमी माना है।

आयोग ने तिलक नगर स्थित ईएसआईसी निदेशालय (मेडिकल) को 1.77 लाख रुपये 6% सालाना ब्याज के साथ लौटाने और उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी व मुकदमे के खर्च के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य हर्षाली कौर की बेंच ने आदेश में कहा कि जब मरीज की जान बचाने के लिए तत्काल इलाज कराना जरूरी हो, तब रेफरल जैसी तकनीकी औपचारिकताओं के आधार पर मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति से इनकार करना उचित नहीं है। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता अपने पिता को बेहतर इलाज दिलाने की कोशिश कर रहा था और ऐसे हालात में रेफरल की तकनीकी प्रक्रिया को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा है। केवल कागजी व तकनीकी कमियों के आधार पर मेडिकल प्रतिपूर्ति से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन है।

इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटता रहा बेटा सागरपुर निवासी शिकायतकर्ता संजीव कुमार पांडेय का परिवार ईएसआई योजना के तहत बीमित था। उनके पिता कपिल देव पांडेय की तबीयत बिगड़ने पर पहले लुधियाना के अस्पतालों में इलाज कराया गया। फिर दिल्ली एम्स समेत बत्रा अस्पताल ले जाया गया।

बुजुर्ग पिता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत बत्रा अस्पताल में राहत नहीं मिलने पर कपिल देव पांडेय को कालरा अस्पताल ले जाया गया। वहां से बसई दारापुर स्थित ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 29 अक्टूबर 2016 को उनकी मृत्यु हो गई। इलाज खर्च 1.81 लाख खर्च हुए पर ईएसआई से 4615 रुपये ही मिले।