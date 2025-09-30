Hindi Newsएनसीआर NewsReel Banane ki lat se tutne ke kagar par pahunchi 20 saal ki shadi noida police rishta bachane mein ki madad
रील बनाने की लत से टूटने के कगार पर पहुंची 20 साल की शादी, नोएडा पुलिस ने ऐसे बचाया रिश्ता
पत्नी की रील बनाने की लत पति को इतनी नागवार गुजरी कि उसने रिश्ता ही खत्म करने का फैसला ले लिया। पति-पत्नी का 20 साल पुराना रिश्ता जब टूटने के कगार पर पहुंचा तो पुलिस मददगार बनी। नोएडा पुलिस ने कई दौर की काउंसलिंग के बाद दंपती को साथ रहने के लिए राजी कर लिया।
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाTue, 30 Sep 2025 06:53 AM
