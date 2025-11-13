दिल्ली ब्लास्ट; दो दिन और बंद रहेगा लाल किला, घूमने जा रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए प्लान

संक्षेप: राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी (Advisory) जारी की है, जिसमें यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने निर्धारित प्रस्थान समय से काफी पहले रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे पर पहुंचें।

दिल्ली कार धमाके के बाद पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। चप्पे-चप्पे पर चेकिंग चल रही है। एहतियात के तौर पर ऐतिहासिक लाल किले को भी 13 नवंबर तक बंद रखा गया था। अब दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर इस बंद को दो दिन और बढ़ा दिया गया है। अब लाल किला 15 नवंबर तक बंद रहेगा। बता दें कि 10 नवंबर की शाम कार में हुआ धमाका दिल्ली के लाल किले के पास ही हुआ था। अब तक 11 लोगों कीमौत हो चुकी है और 20 से ऊपर घायलों का इलाज जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नए आदेश में लिखा है कि दिल्ली में नेताजी सुभाष मार्ग, लाल किला चौक के पास बम विस्फोट की घटना हुई थी और मामले की जांच चल रही है। इसलिए, अनुरोध किया जाता है कि लाल किले को 2 दिनों के लिए, यानी 14 और 15 नवंबर को आने वाले लोगों के लिए बंद रखा जाए। पहले इसे हादसे के बाद 13 नवंबर तक के लिए बंद रखने का आदेश था।