दिल्ली ब्लास्ट; दो दिन और बंद रहेगा लाल किला, घूमने जा रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए प्लान

संक्षेप: राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी (Advisory) जारी की है, जिसमें यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने निर्धारित प्रस्थान समय से काफी पहले रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे पर पहुंचें।

Thu, 13 Nov 2025 07:33 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | अशीष सिंह
दिल्ली कार धमाके के बाद पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। चप्पे-चप्पे पर चेकिंग चल रही है। एहतियात के तौर पर ऐतिहासिक लाल किले को भी 13 नवंबर तक बंद रखा गया था। अब दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर इस बंद को दो दिन और बढ़ा दिया गया है। अब लाल किला 15 नवंबर तक बंद रहेगा। बता दें कि 10 नवंबर की शाम कार में हुआ धमाका दिल्ली के लाल किले के पास ही हुआ था। अब तक 11 लोगों कीमौत हो चुकी है और 20 से ऊपर घायलों का इलाज जारी है।

नए आदेश में लिखा है कि दिल्ली में नेताजी सुभाष मार्ग, लाल किला चौक के पास बम विस्फोट की घटना हुई थी और मामले की जांच चल रही है। इसलिए, अनुरोध किया जाता है कि लाल किले को 2 दिनों के लिए, यानी 14 और 15 नवंबर को आने वाले लोगों के लिए बंद रखा जाए। पहले इसे हादसे के बाद 13 नवंबर तक के लिए बंद रखने का आदेश था।

इसके अलावा राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी (Advisory) जारी की है, जिसमें यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने निर्धारित प्रस्थान समय से काफी पहले रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे पर पहुंचें। यह जानकारी गुरुवार को एक अधिकारी ने दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त (परिवहन रेंज) मिलिंद डुम्बरे ने कहा कि शहर के प्रमुख परिवहन केंद्रों और उनके आसपास बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों के बीच सुचारु सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने और समय पर बोर्डिंग में सहायता करने के लिए बुधवार को यह सलाह जारी की गई है।

