आतंकी विस्फोट, टेलीग्राम चैट, तुर्की ट्रिप... दिल्ली लाल किला धमाका मामले में 5 नए खुलासे

संक्षेप: लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट को केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना घोषित कर दिया है, वहीं जांच में सामने आया है कि फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टरों के टेलीग्राम चैट्स से जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी हैंडलर्स से सीधा कनेक्शन मिला।

Thu, 13 Nov 2025 09:42 AMAnubhav Shakya
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 की शाम हुई कार बम विस्फोट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कम से कम 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायलों के बाद, केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर 'आतंकी घटना' घोषित कर दिया। इस मामले में एजेंसियों की जांच तेज हो गई है और हर पल नए चौंकाने वाली खुलासे सामने आ रहे हैं।

केंद्र का सख्त रुख

बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद सरकार ने बयान जारी किया, "यह देशद्रोही ताकतों द्वारा रचा गया घिनौना आतंकी हमला है।" पहले ही यूएपीए, आतंकवाद और विस्फोटक कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियां इसे पूरे जोर-शोर से 'टेरर इंसिडेंट' के रूप में जांच रही हैं।

प्लान्ड अटैक या घबराहट में धमाका?

जांचकर्ता अब इस सवाल पर उलझे हैं, क्या यह सोची-समझी साजिश थी, या फिर फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद आतंकियों की घबराहट में हुआ हादसा? पुलिस का मानना है कि फरीदाबाद बस्ट के बाद संदिग्ध डॉ. उमर तक पहुंच बनाई गई और विस्फोट शायद अस्थिर डिवाइस की वजह से पैनिक में फट गया। क्या यह प्लान बी था जो फेल हो गया?

टेलीग्राम चैट्स ने खोला जैश का साफ कनेक्शन का राज

फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टरों के फोन से मिले टेलीग्राम चैट्स ने सनसनी मचा दी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया कि ये हाईली एजुकेटेड और कट्टरपंथी आतंकी सीमा पार से जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स से निर्देश ले रहे थे। गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल गनई के डिवाइस से पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ चैट्स बरामद हुए। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "डिजिटल एनालिसिस से साफ है कि टेलीग्राम पर जैश का पूरा नेटवर्क चल रहा था।" बॉर्डर पार की यह साजिश अब खुली किताब बन गई है।

डॉ. शाहीन के एक्स-हसबैंड का चौंकाने वाला बयान

गिरफ्तार डॉ. शाहीन शाहिद के पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने मीडिया से खुलकर बात की। कानपुर के कमला पट मेमोरियल हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट जफर ने कहा, "2003 में शादी हुई, दो बच्चे हैं। शाहीन हमेशा ऑस्ट्रेलिया या यूरोप शिफ्ट होने की जिद करती थीं, लेकिन मैं यहीं रहना चाहता था। 2015 में अचानक तलाक हो गया, वो चली गईं। कभी झगड़ा नहीं हुआ!" क्या रेडिकल विचारों ने उनका जीवन बदल दिया? यह व्यक्तिगत ट्रेजडी जांच को और रोचक बना रही है।

तुर्की ट्रिप का रहस्य: हैंडलर्स से मुलाकात?

35 साल के डॉ. उमर नबी और उनके कथित साथी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई की 2022 में तुर्की यात्रा कन्फर्म हो गई है। अभी डिटेल्स गुप्त हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वहां जैश हैंडलर्स से मीटिंग हुई। क्या तुर्की आतंक का नया हब बन रहा है? यह ट्रिप जांच की नई दिशा खोल रही है। आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
