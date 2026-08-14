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एंटी-टेरर रिस्पॉन्स प्लान, AI वाले CCTV कैमरे; 15 अगस्त से पहले लाल किले पर खास तैयारी

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले खास इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत एआई-बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स वाले हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 

एंटी-टेरर रिस्पॉन्स प्लान, AI वाले CCTV कैमरे; 15 अगस्त से पहले लाल किले पर खास तैयारी
लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए गए हैं। इसके तहत कई स्तरों वाला एंटी-टेरर रिस्पॉन्स प्लान और एआई-बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स वाले हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह के दौरान बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल की हैं और अलग-अलग संबंधित पक्षों के साथ पहले से बातचीत भी की है।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ) राजा बंथिया ने बताया, पिछले साल दिल्ली में हुई घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि समारोह में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम परेशानी हो। बंथिया ने कहा, पिछले साल दिल्ली में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।

कई स्तरों पर चेकिंग और स्क्रीनिंग

अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा योजना में लाल किले और उसके आस-पास कई स्तरों पर चेकिंग और स्क्रीनिंग शामिल है। साथ ही, किसी भी संभावित खतरे या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एंटी-टेरर रिस्पॉन्स प्लान भी तैयार किया गया है। डीसीपी ने कहा, पहले से बातचीत, मॉक ड्रिल और पहले से जानकारी देने का काम किया गया है ताकि सभी एजेंसियां ​​तैयार रहें और किसी भी आपात स्थिति में मिलकर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए लाल किले के अंदर और बाहर हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

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डीसीपी ने बताया कि ये कैमरे AI-बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स वाले सिस्टम से जुड़े हैं और एक खास कंट्रोल रूम से इनकी लाइव फ़ीड पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सर्विलांस सिस्टम की मदद से सुरक्षाकर्मी संदिग्ध गतिविधियों, भीड़ से जुड़ी समस्याओं या कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी स्थिति का पता लगा सकेंगे और तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। बंथिया ने कहा, कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई भी स्थिति दिखने पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। रिस्पॉन्स टीमें तैयार रहेंगी और उन्हें अहम जगहों पर तैनात किया जाएगा।

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दिल्ली के अन्य इलाकों पर भी निगरानी

पुलिस ने लाल किले के आस-पास लोगों और गाड़ियों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए भी इंतजाम किए हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा जांच से आने-जाने वालों को बेवजह परेशानी न हो। ऐतिहासिक लाल किले पर होने वाले आज़ादी के दिन के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वे शनिवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। जश्न से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अहम जगहों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य संवेदनशील इलाकों में निगरानी कड़ी कर दी गई है। हाई अलर्ट बनाए रखने और जश्न को सुचारू और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने के लिए अहम जगहों पर पुलिसकर्मी, खास रिस्पॉन्स टीमें और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ​​तैनात की गई हैं।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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