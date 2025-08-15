दिल्ली में आज 80 तकनीकी टीमों के हवाले रहेगी लालकिले की सुरक्षा, सेफ्टी के कैसे-कैसे इंतजाम

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए इस बार तकनीक पर खासा जोर रहेगा। इस काम में 80 तकनीकी टीमों को लगाया गया है। सुरक्षा को अभेद्द बनाने के लिए लालकिले पर 10 एंटी-ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और पांच एयर डिफेंस गन भी तैनात की गई हैं।

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए इस बार तकनीक पर खासा जोर रहेगा। इस काम में 80 तकनीकी टीमों को लगाया गया है। सुरक्षा को अभेद्द बनाने के लिए लालकिले पर 10 एंटी-ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और पांच एयर डिफेंस गन की भी तैनाती की गई हैं। इसके अलावा छह हेलीकॉप्टर से एयर सर्विलांस किया जाएगा और पांच मीडियम मशीनगन के साथ कमांडो दस्तों ने पोजिशन ले ली है। एंटी ड्रोन सिस्टम पांच किलोमीटर तक रडार ड्रोन या अन्य किसी भी संदिग्ध ऑब्जेक्ट की पहचान कर उसे जाम कर देता है। लालकिले पर सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एंटी-ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है।

कमांडो दस्तों ने मोर्चा संभाला एनएसजी कमांडो, स्वाट टीमों और पैरामिलिट्री फोर्स के विशेष कमांडो ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। लालकिले के अंदरुनी हिस्से का सुरक्षा कवर एसपीजी और एनएनजी कमांडो के जिम्मे है। वहीं, बाहरी दायरे की सुरक्षा दिल्ली पुलिस संभाल रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की लालकिले के बाहरी हिस्से में वॉच एंड डॉग स्कीम लागू है। इसके तहत लालकिले को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को पुख्ता बनाने और संदिग्धों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों संग बैठक की है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ● लालकिले के बाहरी हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां दिल्ली पुलिस की टू लेयर सिक्योरिटी है।

● पहली लेयर पर 10 मेटल डिटेक्टर, दो बैगेज स्कैनर, 10 मचान और 25 सुरक्षा मोर्चे बनाए गए हैं, जहां पुलिस के कमांडो दस्ते तैनात हैं

● दूसरी लेयर की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के 500 जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की चार कंपनियां भी लगाई गई हैं।

● आसपास की उंची इमारतों पर 300 रूफ टॉप बनाए गए हैं, ताकि संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा सके।