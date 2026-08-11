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काम की बात: लाल किले पर होगी फुल ड्रेस रिहर्सल: दिल्ली में कल सुबह 4 बजे से कई रास्ते बंद, देखें पूरी लिस्ट

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Red Fort Full Dress Rehearsal and Delhi Traffic Advisory: लाल किले पर 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। इसके चलते दिल्ली में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध रहेगा। लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है।

लाल किले पर होगी फुल ड्रेस रिहर्सल: दिल्ली में कल सुबह 4 बजे से कई रास्ते बंद, देखें पूरी लिस्ट
लाल किले पर होगी फुल ड्रेस रिहर्सल: दिल्ली में कल सुबह 4 बजे से कई रास्ते बंद

आशीष गुप्ता, नई दिल्ली

Red Fort Full Dress Rehearsal and Delhi Traffic Advisory: लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। जिसके चलते लाल किले के आसपास सुबह 4 बजे से 10 बजे तक व्यापक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे लाल किले के आसपास के मार्गों से बचें।

ये मार्ग पूरी तरह रहेंगे बंद

दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक लोथियान रोड, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक एसपी मुखर्जी मार्ग, फव्वारा चौक से लाल किला तक चांदनी चौक रोड, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषादराज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड से लिंक रोड तक नेताजी सुभाष मार्ग और राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। केवल विशेष लेबल वाले वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। पुराना लोहे का पुल और गीता कॉलोनी पुल, शांति वन की ओर जाने वाला मार्ग भी बंद रहेगा।

इन मार्गों से बचने की सलाह

इंडिया गेट सी-हेक्सागन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुरशाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग, सलीमगढ़ बाईपास रोड।

ये वैकल्पिक मार्ग अपनाएं

उत्तर-दक्षिण मार्ग

  • अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, 11 मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां मार्ग, रानी झांसी रोड से दोनों तरफ आना-जाना कर सकते हैं।
  • कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, भवभूति मार्ग, अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग, लाहौरी गेट चौक, नया बाजार, पीली कोठी, एसपी मुखर्जी मार्ग होते हुए ओडीआरएस तक पहुंचकर उत्तरी दिल्ली में अपने गंतव्य तक जाया जा सकता है और इसी मार्ग से वापसी भी की जा सकती है।
  • निजामुद्दीन ब्रिज से यमुना पार करके, पुश्ता रोड, जीटी रोड, युधिष्ठिर सेतु पार कर आईएसबीटी पहुंचकर उत्तरी दिल्ली में अपने गंतव्य तक जा सकते हैं और इसी मार्ग से वापसी भी की जा सकती है।

पूर्व-पश्चिम मार्ग:

  • एनएच-9, सराय काले खां, बारापुला, एम्स फ्लाईओवर के नीचे से रिंग रोड होते हुए जाएं
  • डीएनडी, बारापुला रोड, आश्रम होते हुए रिंग रोड से जाएं
  • एनएच-9, निजामुद्दीन, रिंग रोड, भैरों रोड, मथुरा रोड, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वीराज रोड, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, एसपी मार्ग/रिज रोड से जाएं
  • विकास मार्ग, आईपी मार्ग, डीडीयू मार्ग, मिंटो रोड, फिर कनॉट प्लेस , अजमेरी गेट, डीबीजी होते हुए जाएं
  • पुश्ता रोड शास्त्री पार्क, जीटी रोड, युधिष्ठिर सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, रिंग रोड, रानी झांसी रोड से जाएं

मालवाहक और अंतरराज्यीय बसों पर पाबंदी

12 अगस्त की मध्यरात्रि से 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन और वजीराबाद पुल के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। इसी अवधि में महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसें भी नहीं चलेंगी। डीटीसी सहित स्थानीय सिटी बसें भी रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सराय काले खां के बीच नहीं चल पाएंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन जाने वाली बसों को रामलीला मैदान, मोरी गेट-तीस हजारी और बुलेवार्ड रोड जैसे स्थानों पर डायवर्ट किया जाएगा। सामान्य बस सेवाएं 13 अगस्त सुबह 11 बजे के बाद बहाल होंगी।

ऐसे जाएं पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन

  • पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली से: मदर टेरेसा क्रीसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर, आजाद मार्केट, बुलेवार्ड रोड, मोरी गेट, एसपी मुखर्जी मार्ग होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचें
  • उत्तरी दिल्ली से: मोरी गेट, पुल दुफरीन, एसपी मुखर्जी मार्ग होते हुए पहुंचें
  • पूर्व/उत्तर-पूर्व से: पुश्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, मोरी गेट, पुल दुफरीन, एसपी मुखर्जी मार्ग होते हुए जाएं

ऐसे जाएं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

  • पूर्व दिल्ली से: विकास मार्ग, डीडीयू मार्ग, भवभूति मार्ग होते हुए पहुंचे
  • उत्तर पूर्वी दिल्ली से: युधिष्ठिर सेतु, रानी झांसी रोड, रानी झांसी चौराहा, डीबीजी रोड होते हुए जाएं या मोरी गेट, पुल दुफरीन, एसपी मुखर्जी मार्ग, कुतुब रोड होते हुए पहुंचें
  • उत्तरी दिल्ली से: रानी झांसी रोड, झंडेवालान चौराहा, डीबीजी रोड होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचें या मोरी गेट, पुल दुफरीन, एसपी मुखर्जी मार्ग, कुतुब रोड होते हुए जाएं
  • पश्चिमी दिल्ली से: पूसा रोड, हनुमान मूर्ति चौराहा, पंचकुइयां रोड, कनॉट प्लेस, चेम्सफोर्ड रोड होते हुए पहुंचें या डीबीजी रोड के रास्ते जाएं
  • दिक्षिणी दिल्ली से: कनॉट प्लेस, चेम्सफोर्ड रोड होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचें।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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