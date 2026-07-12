लाल किला में 15 जुलाई से पर्यटकों को नहीं मिलेगी एंट्री; जानें क्यों और कब खुलेंगे गेट?
क्या आप भी लाल किला घूमने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो इस खबर को पूरा पढ़ें। दरअसल, लाल किला को 15 जुलाई से आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? आखिर कब तक आम लोगों का आना-जाना बंद रहेगा। जानिए हर जरूरी बात, लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
क्या आप भी लाल किला घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हां, तो ये खबर जरूर पढ़ें। दरअसल, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला को आम पर्यटको के लिए अस्थाई रूप से बंद किया जा रहा है। ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि 15 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक लाल किले में आम लोगों और पर्यटकों की एंट्री नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्यों? तो समझिए पूरी कहानी।
क्यों और किस नियम के तहत बंद हो रहा लाल किला?
ASI की ओर से 9 जुलाई 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 के नियम-5 के तहत यह फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरा होने तक लाल किला आम लोगों के लिए बंद रहेगा।
स्वतंत्रता दिवस की तेज हो गईं तैयारियां
हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त के मुख्य राष्ट्रीय समारोह की तैयारियां लाल किले में की जा रही हैं। प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण, रिहर्सल और अन्य तैयारियों के चलते पूरे परिसर को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया जाता है। इसी वजह से पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।
अब कब खुलेंगे आम पर्यटकों के लिए गेट
इस दौरान लाल किला देखने की योजना बना रहे पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे 15 अगस्त के बाद ही यहां आने का कार्यक्रम बनाएं। समारोह समाप्त होने के बाद ASI की ओर से लाल किला दोबारा आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर साल लाल किले और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा जांच बढ़ाई जाती है और कई जगहों पर आवाजाही भी नियंत्रित रहती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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