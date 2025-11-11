Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsRed Fort closed for 3 days restrictions on Lal Qila Metro metro station and these roads security tight after Delhi blast
लाल किला 3 दिन के लिए बंद, मेट्रो स्टेशन और इन रास्तों पर भी रोक; दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा टाइट

लाल किला 3 दिन के लिए बंद, मेट्रो स्टेशन और इन रास्तों पर भी रोक; दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा टाइट

संक्षेप: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद लाल किले के सामने वाली सड़क को सील कर आसपास के इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

Tue, 11 Nov 2025 10:22 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद लाल किले के सामने वाली सड़क को सील कर आसपास के इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

इसी के तहत लाल किले के 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही लाल किला मेट्रो स्टेशन पर भी यात्रियों के प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों को नेताजी सुभाष मार्ग से बचकर निकलने की सलाह दी है।

कोतवाली थाने के एसएचओ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को पत्र लिखकर दिल्ली में लाल किले के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर एक कार में बम ब्लास्ट केस में जारी जांच के चलते लाल किले को 3 दिन 11 से 13 नवंबर तक बंद रखने को कहा है।

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने भी आज अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल दी गई जानकारी में कहा है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं।

दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया, ''11.11.25 को आपातस्थिति के चलते छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक नेताजी सुभाष मार्ग पर दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह 06:00 बजे से अगले आदेश तक इन रास्तों से बचें और बिना किसी परेशानी के यात्रा के लिए वैकल्पिक सड़कों का इस्तेमाल करें। आज दिनभर नेताजी सुभाष मार्ग पर छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक और इसके विपरीत किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।''

गौरतलब है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार में हुआ विस्फोट इतना जबर्दस्त था कि आसपास के कई वाहनों में आग लग गई और कुछ के परखच्चे उड़ गए तथा आसपास की दुकानों और मेट्रो स्टेशन की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। विस्फोट में मरने वालों की शिनाख्त की जा रही है।

धमाके के बाद तुरंत मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है।विस्फोट के सटीक कारण का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा फॉरेंसिक टीमें, एनआईए और एनएसजी के एक्सपर्ट मौके पर मौजूद हैं। जांचकर्ता घटना के पीछे आतंकी एंगल की भी जांच कर रहे हैं।

गृहमंत्री अमित शाह स्थिति और जांच पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने रात में घटनास्थल और अस्पताल का दौरा कर धमाके में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों का भी हाल जाना था।

दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की

दिल्ली पुलिस ने लाल किला के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में मंगलवार को कोतवाली थाने में यूएपीए की धारा 16 और 18, विस्फोटक एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। यूएपीए की धारा 16 और 18 आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित है। इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। राजधानी में ‘हाई अलर्ट’ जारी कर दिया गया है और हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

Delhi Car Blast
