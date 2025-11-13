Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRed Fort car blast plans for bomb blasts at Lal Qila India Gate violence many places in Delhi-NCR investigation reveals
लाल किले-इंडिया गेट पर धमाके और दिल्ली-NCR में कई जगह हिंसा का था प्लान, जांच में खुलासा

लाल किले-इंडिया गेट पर धमाके और दिल्ली-NCR में कई जगह हिंसा का था प्लान, जांच में खुलासा

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी लाल किला, इंडिया गेट सहित दिल्ली-एनसीआर के महत्वपूर्ण स्थानों पर धमाके और हिंसा भड़काने की तैयारी कर रहे थे। हमलावरों को सीमापार से उनके आका निर्देश दे रहे थे।

Thu, 13 Nov 2025 07:01 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी लाल किला, इंडिया गेट सहित दिल्ली-एनसीआर के महत्वपूर्ण स्थानों पर धमाके और हिंसा भड़काने की तैयारी कर रहे थे। हमलावरों को सीमापार से उनके आका निर्देश दे रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली-एनसीआर में आतंकी थे सक्रिय : जांच एजेंसियों को पता चला है कि पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल इस साल जनवरी से राजधानी सहित एनसीआर में बड़े हमलों की साजिश रच रहा था। इसका मकसद बड़े पैमाने पर तबाही मचाना और सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि उनका निशाना लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, रेलवे स्टेशन और कई बड़े शॉपिंग मॉल थे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली लाल किला ब्लास्ट : डॉ. उमर ही चला रहा था i20 कार, DNA का हुआ मिलान

हिंसा भड़काने की थी साजिश : एजेंसियों के मुताबिक, इस मॉड्यूल ने अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप जुटाई थी और करीब 200 से अधिक शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी। इन बमों को एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई-प्रोफाइल इलाकों में विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सूत्रों के अनुसार, यह मॉड्यूल दिल्ली-एनसीआर में धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश में था।

सीमापार से आतंकियों को मिल रहे थे निर्देश

पता चला है कि इस साजिश के पीछे जम्मू-कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों का नेटवर्क था, जिन्होंने एनसीआर में अपनी पकड़ बनाई थी। इन डॉक्टरों को सीमापार बैठे आतंकी संगठनों के हैंडलरों ने जोड़ा था ताकि उन पर किसी को शक न हो सके। इन्हें सीमापार से ही आतंकी संगठनों के आका निर्देश दे रहे थे और यहां बैठे आतंकी कार्य कर रहे थे

जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर ने किया था बेनवाॅश

पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन डॉक्टरों की पहली मुलाकात विदेशी हैंडलरों से होने के बाद वे धीरे-धीरे कट्टरपंथ की ओर झुकने लगे। जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलरों ने उनका ब्रेनवॉश कर आतंकी गतिविधियों में शामिल किया। एजेंसियों का मानना है कि यह मॉड्यूल राजधानी में एक साथ कई जगह विस्फोट कर देशव्यापी दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। जांच एजेंसियां विदेशी कनेक्शन खंगालने में जुटी हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Car Blast Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।