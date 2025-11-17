दिल्ली ब्लास्ट: हमलावर उमर के एक और सहयोगी को NIA ने दबोचा; रॉकेट हमले की थी तैयारी
संक्षेप: दिल्ली धमाके के हमलावर डॉ. उमर के एक और सहयोगी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम दानिश है। बताया जा रहा है कि वह रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था।
दिल्ली धमाके की जांच कर रही एनआईए को एक और कामयाबी मिली है। एनआईए ने हमलावर डॉ. उमर नबी के एक और प्रमुख सहयोगी को दबोचा है। आरोपी का नाम जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश है जो एक अन्य कश्मीर निवासी है। दानिश रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था। घाटी में मौजूद एनआईए की टीम ने दानिश को श्रीनगर से दबोचा।
NIA की जांच में सामने आया है कि जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश ने कथित तौर पर ड्रोन को मॉडिफाई करके रॉकेट बनाने का प्रयास किया था। उसने यह काम घातक कार बम धमाके से पहले करके आतंकी हमले के लिए तकनीकी मदद मुहैया कराई थी। लाल किला के पास हुए इस भीषण धमाके में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में 32 लोग घायल हो गए थे।
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दानिश आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी का सक्रिय सह-साजिशकर्ता था। एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि अनंतनाग के काजीगुंड निवासी दानिश ने कथित तौर पर ड्रोन में बदलाव करके घातक कार बम विस्फोट से पहले ही रॉकेट बनाने की कोशिश की थी। दानिश ने आतंकी हमले की योजना बनाने में हमलावर आतंकी उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया था।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दानिश को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन दिन पहले हिरासत में लिया था। उसके पिता मेवे बेचते थे। उन्होंने रविवार को मिट्टी का तेल डालकर सुसाइड कर ली थी। एनआईए ने इस केस में कल भी एक गिरफ्तारी की थी। एनआईए ने पहली गिरफ्तारी के तौर पर डॉ. उमर के सहयोगी आमिर राशिद अली को दबोचा था।
सूत्रों की मानें तो एनआईए की कई टीमें दिल्ली धमाका मामले में काम कर रही हैं। एनआईए की टीमें विभिन्न सुरागों की तलाश में जुटी हैं। एनआईए की टीमें आतंकी हमले में शामिल संदिग्धों की पहचान के लिए अलग-अलग राज्यों में तलाशी अभियान चला रही हैं। एनआईए ने डॉ. उमर उन नबी को हमलावर बताया है। उमर ही लाल किले के पास विस्फोट वाली कार चला रहा था।