लालकिला ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, यूपी ATS और दिल्ली क्राइम ब्रांच की दबिश

संक्षेप: दिल्ली लालकिला ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रविवार को यूनिवर्सिटी में संयुक्त दबिश की।

दिल्ली के लालकिला ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर टिकी है। फरीदाबाद के धौज क्षेत्र में स्थित इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, यूपी एटीएस और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने रविवार को कैंपस में दबिश दी। टीम ने कैंपस में प्रवेश द्वार, हॉस्टल एरिया, और स्टाफ क्वार्टर तक का निरीक्षण किया। जांच के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन को निर्देश दिया गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना पहचान और एंट्री रजिस्टर भरवाए परिसर में प्रवेश की अनुमति न दी जाए।

पुलिस सूत्र बताते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम हाल ही में संदिग्ध आतंकी डॉ. मुजम्मिल से जुड़े नेटवर्क में सामने आया था। बताया जाता है कि मुजम्मिल कई साल पहले यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा है और उसका घर इसी क्षेत्र में स्थित है। जांच एजेंसियों ने रविवार को उसके घर का दोबारा निरीक्षण किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागजात और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई।

वहीं दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनका किसी भी अवैध या संदिग्ध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। प्रबंधन ने कहा कि वे पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग में हैं और विद्यार्थियों के बीच शांति बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। छात्रों और स्टाफ के प्रवेश के लिए अब नया पास सिस्टम भी लागू किया गया है, ताकि बाहरी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।