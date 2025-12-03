6 महीने में कैसे? अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ... लालकिला धमाके पर दिल्ली HC ने खारिज की याचिका

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किला विस्फोट मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी करने के निर्देश की मांग वाली पूर्व विधायक पंकज पुष्कर की PIL यह कहते हुए ठुकरा दी कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है और कोर्ट इस स्तर पर निगरानी का आदेश नहीं दे सकता है।

दिल्ली के लाल किला पर हुए विस्फोट मामले के ट्रायल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक दिलचस्प मोड़ आया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) को सुनने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि अभी केस शुरू भी नहीं हुआ और याचिकाकर्ता चाहता है कि उच्च न्यायालय उसपर निगरानी करे।

यह याचिका पूर्व विधायक पंकज पुष्कर ने दायर की थी, जिसमें यह भी अनुरोध किया गया था कि ट्रायल को छह महीने के भीतर पूरा करने के लिए दैनिक आधार पर चलाया जाए और इसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट न्यायिक निकाय को सौंपी जाए।

हाई कोर्ट का कड़ा रुख चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिका को 'समय से पहले' करार देते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई। बेंच ने साफ कहा कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट ऐसी निगरानी का आदेश नहीं दे सकता। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए याचिका के आधार पर ही सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा, "ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और आप चाहते हैं कि हम इसके संचालन की निगरानी करें? निगरानी तब प्रासंगिक होती है, जब मामले सालों से लंबित हों, ट्रायल शुरू होने से पहले नहीं।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण PIL के माध्यम से कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

पीड़ित परिवारों की चिंता और NIA का हस्तक्षेप याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कोर्ट का दखल पीड़ित परिवारों को आश्वासन देगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पहले भी आतंकी मामलों में दशकों लग गए हैं, और पिछले लाल किला आतंकी ट्रायल को भी पूरा होने में कई साल लग गए थे।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा ने PIL को 'भ्रामक' बताया। उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस के पास नहीं है और इसे NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को सौंप दिया गया है, और ट्रायल UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत चलेगा।