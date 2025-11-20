लाल किला बम विस्फोटः दिल्ली पुलिस को मिला नया सुराग, एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ाया
दिल्ली में लाल किले के पास हुए हालिया कार बम विस्फोट की जांच जोरों पर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े आतंकवादी मिर्जा शादाब बेग की ओर इशारा करते हुए एक नया सुराग मिला है। शादाब बेग अल-फलाह विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है, जिसकी जांच चल रही है। इस घटना में 15 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
स्पेशल सेल के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बेग 2007 में अल-फलाह का छात्र था। इस इंजीनियरिंग कॉलेज को 2014 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। स्पेशल सेल के एक सूत्र ने बताया कि इस घटनाक्रम के बाद जांच एजेंसियों ने बेग से जुड़े नेटवर्क की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला बेग 2008 में राजस्थान और गुजरात में हुए कई धमाकों के लिए वांटेड है।
स्पेशल सेल के दस्तावेजों के अनुसार, उसने 2007 में अल-फलाह से बी.टेक की पढ़ाई पूरी की थी। उसी साल उसने गोरखपुर विस्फोट को अंजाम दिया था। सूत्र ने यह भी बताया कि 2008 के हमलों के तुरंत बाद बेग भारत से भाग गया था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है।
10 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय पर कई सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी वहां प्रोफेसर थे।इसके अलावा, डॉ. मुजम्मिल शकील भी विश्वविद्यालय में ही कार्यरत थे। उनके फरीदाबाद स्थित किराए के मकान से 2900 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक बरामद हुए थे। सोमवार को ईडी ने विस्फोट की चल रही जांच से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली और फरीदाबाद में 25 जगहों पर छापेमारी की।
केंद्रीय एजेंसी ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक और अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को कथित वित्तीय अनियमितताओं, जाली मान्यता दस्तावेजों और संस्थागत धन के दुरुपयोग से जुड़े एक अलग मामले में गिरफ्तार किया है। सिद्दीकी को 13 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा पहले ही विश्वविद्यालय के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। एक धोखाधड़ी और दूसरी जालसाजी से संबंधित अपराधों के लिए। भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) ने अल-फलाह की सदस्यता रद्द कर दी है।