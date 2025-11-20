लाल किले धमाके में शाहीना, मुजम्मिल, राथर और मौलवी का भी बड़ा हाथ, NIA का शिकंजा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsRed Fort blast NIA takes custody of 3 doctors and religious preacher
संक्षेप: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने लाल किले धमाके से जुड़े केस में गुरुवार को तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को अपनी हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी का कहना है कि लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में उमर नबी के अलावा इन चारों की भूमिका भी अहम थी।

Thu, 20 Nov 2025 04:35 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने लाल किले धमाके से जुड़े केस में गुरुवार को तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को अपनी हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी का कहना है कि लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में उमर नबी के अलावा इन चारों की भूमिका भी अहम थी। 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई जिनमें फिदायीन हमलावर उमर बनी भी शामिल है। करीब 20 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे।

दिल्ली में धमाके के बाद मुजम्मिल गनई, अदील राथर, शाहीना सईद और मौलवी इरफान अहमद वागय को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एनआईए प्रवक्ता ने कहा, 'इन सभी ने आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई जिसमें कई लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए।' 11 नवंबर को एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में लिया था और चार आरोपियों के कब्जे में आने के बाद इस केस में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।

एनआईए ने इससे पहले दो लोगों आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था। डॉ. उमर उन नबी ने जिस विस्फोटक लदी i20 कार में धमाका किया उसे अली के नाम पर खरीदा गया था। वानी को तब गिरफ्तार किया गया जब यह सामने आया कि उमर उसे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मना रहा था। बाद में उसने कथित तौर पर फिदायीन हमलावर बनने से इनकार कर दिया लेकिन पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता रहा।

जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर 'वॉइट कॉलर' मॉड्यूल का हिस्सा होने का आरोप है। इन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था। जांच फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी जाकर केंद्रित हो गई जिससे जुड़े लोगों के ठिकानों से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया।

