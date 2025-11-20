लाल किले धमाके में शाहीना, मुजम्मिल, राथर और मौलवी का भी बड़ा हाथ, NIA का शिकंजा

संक्षेप: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने लाल किले धमाके से जुड़े केस में गुरुवार को तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को अपनी हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी का कहना है कि लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में उमर नबी के अलावा इन चारों की भूमिका भी अहम थी।

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने लाल किले धमाके से जुड़े केस में गुरुवार को तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को अपनी हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी का कहना है कि लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में उमर नबी के अलावा इन चारों की भूमिका भी अहम थी। 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई जिनमें फिदायीन हमलावर उमर बनी भी शामिल है। करीब 20 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली में धमाके के बाद मुजम्मिल गनई, अदील राथर, शाहीना सईद और मौलवी इरफान अहमद वागय को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एनआईए प्रवक्ता ने कहा, 'इन सभी ने आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई जिसमें कई लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए।' 11 नवंबर को एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में लिया था और चार आरोपियों के कब्जे में आने के बाद इस केस में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।

एनआईए ने इससे पहले दो लोगों आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था। डॉ. उमर उन नबी ने जिस विस्फोटक लदी i20 कार में धमाका किया उसे अली के नाम पर खरीदा गया था। वानी को तब गिरफ्तार किया गया जब यह सामने आया कि उमर उसे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मना रहा था। बाद में उसने कथित तौर पर फिदायीन हमलावर बनने से इनकार कर दिया लेकिन पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता रहा।