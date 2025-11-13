800KM दूरी, लेकिन मकसद एक ही... कैसे दो मौलवी बने आतंक मॉड्यूल की कड़ी?

संक्षेप: लाल किला धमाके से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे और फरीदाबाद के मौलाना इश्तियाक सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर हरियाणा की धूल भरी गलियों तक – दो मौलवी, दो अलग दुनिया, लेकिन एक ही आतंक मॉड्यूल की कड़ी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लाल किला धमाके से जुड़े इस अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साजिश को खोलते हुए सात लोगों को पकड़ा। इनमें शोपियां का इरफान अहमद वागे और फरीदाबाद का मौलाना इश्तियाक शामिल है। एक ने कथित तौर पर दिमाग घुमाया, तो दूसरा किराए का कमरा देकर विस्फोटकों का अड्डा बना बैठा।

नमाज से गिरफ्तारी तक का सफर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शोपियां के नदीगाम इलाके में इरफान अहमद वागे को हर कोई 'मुफ्ती साहब' कहकर पुकारता था। परिवार और पड़ोसी हैरान हैं कि जो शख्स सिर्फ नमाज और किताबों में डूबा रहता था, वो आतंक के आरोप में कैसे? उनकी गर्भवती पत्नी फातिमा बताती हैं, "वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे।"

24 साल का इरफान सात भाई-बहनों में चौथे नंबर पर है। तीसरी क्लास तक स्कूल में गया इरफान ने धर्म का रास्ता पकड़ लिया। श्री नगर के दारुल उलूम बिलालिया से बेसिक तालीम ली फिर 2017-18 में देवबंद जाकर मुफ्ती बनने की ट्रेनिंग ली। 2021 में फातिमा से शादी हुई और पिछले सात साल से श्रीनगर के नाइक बाग, नौगाम में मस्जिद में इमाम बनकर रह रहा है। हर वीकेंड इमाम का शोपियां आना-जाना होता है।

पोस्टर से डॉक्टरों तक का रास्ता इरफान की मस्जिद वाले इलाके नौगाम से ही फरीदाबाद मॉड्यूल की जड़ें जुड़ी हैं। यहां के आरिफ निसार डार, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार भी पकड़े गए। जांच अनंतनाग, गांदरबल पहुंची फिर फरीदाबाद और सहारनपुर तक। हरियाणा और यूपी पुलिस की मदद से तीन डॉक्टर गिरफ्तार हुए, लेकिन मुख्य संदेहित उमर नबी फरार हो गया। इसी उमर नबी ने दिल्ली के लाल किला के पास धमाका किया।

हरियाणा के मौलवी ने जुटाया विस्फोटक फरीदाबाद के धौज में मौलाना इश्तियाक के घर हजारों किलो विस्फोटक बरामद हुआ। इस मौलाना की कहानी भी हैरान कर देने वाली है। ये अल फलाह कैंपस की मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, जहां इसे 10 हजार सैलरी मिलती थी। घर में पत्नी, 17 साल की बड़ी बेटी और तीन छोटे बच्चे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते, मौलाना उन्हें घर ही तालीम देता था।