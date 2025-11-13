Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsred fort blast mufti irfan maulana ishtiaq arrested terror module two maulvi link
800KM दूरी, लेकिन मकसद एक ही... कैसे दो मौलवी बने आतंक मॉड्यूल की कड़ी?

800KM दूरी, लेकिन मकसद एक ही... कैसे दो मौलवी बने आतंक मॉड्यूल की कड़ी?

संक्षेप: लाल किला धमाके से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे और फरीदाबाद के मौलाना इश्तियाक सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

Thu, 13 Nov 2025 07:50 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर हरियाणा की धूल भरी गलियों तक – दो मौलवी, दो अलग दुनिया, लेकिन एक ही आतंक मॉड्यूल की कड़ी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लाल किला धमाके से जुड़े इस अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साजिश को खोलते हुए सात लोगों को पकड़ा। इनमें शोपियां का इरफान अहमद वागे और फरीदाबाद का मौलाना इश्तियाक शामिल है। एक ने कथित तौर पर दिमाग घुमाया, तो दूसरा किराए का कमरा देकर विस्फोटकों का अड्डा बना बैठा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नमाज से गिरफ्तारी तक का सफर

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शोपियां के नदीगाम इलाके में इरफान अहमद वागे को हर कोई 'मुफ्ती साहब' कहकर पुकारता था। परिवार और पड़ोसी हैरान हैं कि जो शख्स सिर्फ नमाज और किताबों में डूबा रहता था, वो आतंक के आरोप में कैसे? उनकी गर्भवती पत्नी फातिमा बताती हैं, "वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे।"

24 साल का इरफान सात भाई-बहनों में चौथे नंबर पर है। तीसरी क्लास तक स्कूल में गया इरफान ने धर्म का रास्ता पकड़ लिया। श्री नगर के दारुल उलूम बिलालिया से बेसिक तालीम ली फिर 2017-18 में देवबंद जाकर मुफ्ती बनने की ट्रेनिंग ली। 2021 में फातिमा से शादी हुई और पिछले सात साल से श्रीनगर के नाइक बाग, नौगाम में मस्जिद में इमाम बनकर रह रहा है। हर वीकेंड इमाम का शोपियां आना-जाना होता है।

पोस्टर से डॉक्टरों तक का रास्ता

इरफान की मस्जिद वाले इलाके नौगाम से ही फरीदाबाद मॉड्यूल की जड़ें जुड़ी हैं। यहां के आरिफ निसार डार, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार भी पकड़े गए। जांच अनंतनाग, गांदरबल पहुंची फिर फरीदाबाद और सहारनपुर तक। हरियाणा और यूपी पुलिस की मदद से तीन डॉक्टर गिरफ्तार हुए, लेकिन मुख्य संदेहित उमर नबी फरार हो गया। इसी उमर नबी ने दिल्ली के लाल किला के पास धमाका किया।

हरियाणा के मौलवी ने जुटाया विस्फोटक

फरीदाबाद के धौज में मौलाना इश्तियाक के घर हजारों किलो विस्फोटक बरामद हुआ। इस मौलाना की कहानी भी हैरान कर देने वाली है। ये अल फलाह कैंपस की मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, जहां इसे 10 हजार सैलरी मिलती थी। घर में पत्नी, 17 साल की बड़ी बेटी और तीन छोटे बच्चे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते, मौलाना उन्हें घर ही तालीम देता था।

मौलाना इश्तियाक पांच भाइयों में से एक है और मेवात का रहने वाला है। फतेहपुर टागा की दहर कॉलोनी में घर है। मौलाना ने एक कमरा किराए पर डॉ. मुजम्मिल गनी को दिया, जो मॉड्यूल का आरोपी है। रविवार-सोमवार की रेड में यहीं से विस्फोटक बरामद हुआ। मौलाना की बेटी बताती है, "पापा का फोन ले गए, हम फोटो भी नहीं रखते। यूनिवर्सिटी या रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं है।" गांव वाले कहते हैं, मस्जिद में ज्यादातर स्टाफ ही नमाज पढ़ता है। पुलिस इश्तियाक को श्रीनगर ले गई।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।