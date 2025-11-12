लालकिला धमाका: दिल्ली को दहला देने वाले बम विस्फोट की जांच में सामने आईं 6 बड़ी बातें

संक्षेप: Red Fort Blast: दिल्ली में लालकिला के पास हुए बम धमाके की जांच एनआईए कर रही है। दिल्ली को दहलाने वाली इस सनसनीखेज घटना में जांच के दौरान 6 बड़ी बातें सामने आई हैं।

Red Fort Blast: दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन के बाहर सोमवार शाम हुए भयानक धमाके की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन के अनुसार मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच बुधवार को भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की।

दिल्ली को दहलाने वाली इस घटना की जांच एनआईए को सौंपी गई है। धमाका उस समय हुआ जब इससे कुछ घंटे पहले डॉक्टर समेत आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद जैसे संगठनों से जुड़ा बताया जा रहा है, जो जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और यूपी तक फैला हुआ था।

लालकिला धमाका केस में जांच के दौरान 6 अहम खुलासे हुए हैं- मोबाइल डेटा से खुला रैकी मिशन का राज पकड़े गए संदिग्ध आतंकी डॉ. मुजम्मिल के मोबाइल डंप डेटा का विश्लेषण किया गया। जांच में सामने आया कि उसने इस साल जनवरी में लालकिला इलाके में कई बार रैकी की थी।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की नजर हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम भी जांच के घेरे में है। इस विश्वविद्यालय के तीन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कैसे यह संस्थान “व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल” का अड्डा बन गया। हालांकि, यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि संस्थान का गिरफ्तार डॉक्टरों से कोई संबंध नहीं है, वे केवल अपने आधिकारिक पदों पर कार्य कर रहे थे।

i20 कार के यूनिवर्सिटी में खड़े होने की बात झूठी फरीदाबाद पुलिस ने यह दावा खारिज किया है कि जिस i20 कार में धमाका हुआ, वह पिछले 10-11 दिनों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें भ्रामक हैं।

डीएनए जांच से होगी ड्राइवर की पहचान धमाके में इस्तेमाल की गई कार चलाने वाला संदिग्ध आतंकी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा है। उसकी पहचान पुख्ता करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया है।

घबराहट में हुआ धमाका जांच में सामने आया कि धमाका योजनाबद्ध आत्मघाती हमले का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी के बाद घबराहट में हुआ विस्फोट था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “संदिग्ध फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद डर गया था और जल्दबाजी में स्थान बदलने के दौरान धमाका हो गया।”