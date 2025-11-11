Hindustan Hindi News
दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी, लाल किला धमाके को लेकर आतंकी मॉड्यूल पर साजिश का शक

संक्षेप: सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किला विस्फोट के सिलसिले में गुजरात एटीएस और जम्मू पुलिस द्वारा पकड़े गए दो आतंकी मॉड्यूल्स से सघन पूछताछ शुरू कर दी है, जिन्होंने दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी करने का खुलासा किया।

Tue, 11 Nov 2025 05:33 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद पकड़े गए कथित आतंकियों के दो मॉड्यूल पर भी लालकिला धमाके को लेकर शक की सुई गहरा गई है।

इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है और दोनों मॉड्यूल के संदिग्धों से इस बारे में सघन पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस जम्मू पुलिस व गुजरात एटीएस के संपर्क में है और इन दोनों ही मॉड़्यूल के दिल्ली-एनसीआर के संपर्क को लेकर बारीकी से तहकीकात कर रही है।

दरअसल, इन दोनों ही ऑपरेशन में पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों के मॉड्यूल ने पूछताछ में यह खुलासा किया था कि उन्होंने दिल्ली के भीड़भाड़ वाले कुछ जगहों की हमले के लिए रेकी की थी। इसके लिए गुजरात एटीएस के मॉड्यूल ने अपने नेटवर्क के एक दोस्त की मदद ली थी। जबकि जम्मू पुलिस द्वारा जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया गया है, उनका एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था।

जिसमें से मॉड्यूल के कुछ लोगों पर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों सहित अन्य शहरों में बम प्लांट कर तबाही बचाने की फिराक में होने की सूचना मिली थी। इसलिए दिल्ली पुलिस जम्मू पुलिस के संपर्क में है, ताकि मॉड्यूल के गिरफ्तार आतंकी डॉ. आदिल अहमद डार और डॉ. मुजम्मिल शकील के दिल्ली-एनसीआर नेटवर्क को खंगाला जा सके।

पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में इन दोनों मॉड्यूल की संलिप्तता सामने आ सकती है।

दोनों मॉड्यूल में जुड़ सकते हैं तार, जांच तेज हुई

इन दोनों मॉड्यूल पर के बीच तार जुड़ा हो सकता है। क्योंकि दिल्ली धमाके का कनेक्शन उस खतरनाक केमिकल बरामदगी अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ा हो सकता है, जो कल देर रात जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की ज्वाइंट टीम ने बरामद किया था। इस टीम ने करीब 2,900 किलोग्राम आईईडी बनाने का सामान, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था। यह बरामदगी जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवात-उल-हिंद से जुड़े एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के साथ हुई थी।

