लाल किला ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन! नेपाल से फोन, यूपी से सिम; जांच में चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली में लाल किला बम धमाके की जांच में सामने आया है कि ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान जो मोबाइल फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, उनकी खरीदारी उत्तर प्रदेश के कानपुर और पड़ोसी देश नेपाल से की गई थी। सूत्रों के मुताबिक, इस ऑपरेशन के लिए नेपाल से 6 सेकंड हैंड फोन खरीदे गए थे। इसके लिए 17 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 6 सिम उत्तर प्रदेश के कानपुर से खरीदे गए थे।

2 सिम कार्ड का लिंक कानपुर के बेकनगंज से एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान मालूम हुआ कि इस्तेमाल किए गए सिम में से 2 कार्ड कानपुर के बेकनगंज के एक निवासी के नाम पर रजिस्टर हैं। बेकनगंज, सेंट्रल कानपुर का हिस्सा है। इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। जाँच में यह भी पता चला है कि तीन डॉक्टर, डॉ. उमर मोहम्मद उर्फ़ उमर उन-नबी, जिसने लाल किले के पास हुंडई i20 कार में विस्फोट किया था, विस्फोट से एक घंटे पहले तक उसके संपर्क में थे।

इन तीनों डॉक्टरों की पहचान डॉ. परवेज़, डॉ. मोहम्मद आरिफ और डॉ. फारूक अहमद डार के रूप में हुई है। डॉ. परवेज़, दिल्ली विस्फोट मामले के एक आरोपी डॉ. शाहीन सईद के भाई हैं, जिन्हें फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से गिरफ्तार किया गया था। डॉ. परवेज़ लखनऊ स्थित इंटीग्रल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं।

कानपुर का डॉक्टर छात्र भी हुआ था गिरफ्तार कानपुर के राजकीय GSVM मेडिकल कॉलेज में डीएम (कार्डियोलॉजी) प्रथम वर्ष के छात्र डॉ. मोहम्मद आरिफ को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था और डॉ. फारूक अहमद डार जीएस मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं। डॉ. शाहीन और डॉ. मुज़म्मिल भी 8 नवंबर की सुबह तक आरोपी उमर के सीधे संपर्क में थे।

सूत्रों ने बताया कि आरोपी को दिल्ली विस्फोट की योजना तैयार करने में चार हफ़्ते लगे। कथित तौर पर आरोपियों ने 2 अक्टूबर को विस्फोट की योजना तैयार करना शुरू किया और 28 अक्टूबर को इसे अंतिम रूप दिया।