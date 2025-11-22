लाल किला धमाका मामले के आरोपी जसीर बिलाल को राहत, दिल्ली की NIA कोर्ट ने दी इस बात की इजाजत

संक्षेप: इससे एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जसीर बिलाल वानी की इस मांग को मानने से इनकार करते हुए उसे NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाजत देने वाले निर्देश देने से मना कर दिया था।

दिल्ली में पटियाला हाउस की स्पेशल NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) कोर्ट ने शनिवार को लाल किला ब्लास्ट के आरोपी जसीर बिलाल वानी को एक राहत देते हुए हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति दे दी। अदालत ने उसकी अर्जी को स्वीकार करते हुए रिमांड के दौरान NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी। NIA ने जसीर वानी उर्फ ​​दानिश को 17 नवंबर को श्रीनगर में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे 18 नवंबर को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। वह फिलहाल NIA की कस्टडी में है।

यह अनुमति स्पेशल NIA जज अंजू बजाज चंदना ने दी। उन्होंने इस बारे में दायर आरोपी की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने हर दूसरे दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच अपने वकील से मिलने की अनुमति मांगी थी। जसीर पर आरोप है कि उसने आतंकी वारदातों के लिए जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को तकनीकी सपोर्ट और मॉडिफाइड ड्रोन उपलब्ध कराए थे, साथ ही उस पर यह भी आरोप है कि वह एक रॉकेट बनाने की भी योजना बना रहा था। वह कार धमाके में मारे गए उमर उन नबी के साथ आतंकी साजिश रचने में बेहद करीब से जुड़ा हुआ था।

इससे एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जसीर बिलाल वानी की इस मांग को मानने से इनकार करते हुए उसे NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाजत देने वाले निर्देश देने से मना कर दिया था। तब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट से औपचारिक रिजेक्शन ऑर्डर न होने पर कोर्ट कोई खास प्रोसेस नहीं बना सकता। इसलिए मामला सेशन जज को वापस भेज दिया गया और शनिवार को इस पर फैसला करने के निर्देश दिए गए थे।

तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की महत्ता बताते हुए हाई कोर्ट के जज ने अर्जी के आधार पर सवाल उठाया था। जस्टिस शर्मा ने कहा था, 'क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी प्रोसेस बनाऊं? मैं नहीं बनाऊंगी। यह कोई खास मामला नहीं है।' साथ ही कहा था कि कोर्ट सिर्फ इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी है।

बेंच ने आगे चेतावनी देते हुए कहा था कि इस तरह की मौखिक बातों पर ध्यान देने से एक परेशान करने वाली मिसाल कायम होगी। जज ने कहा था, 'मुझे यह क्यों मानना ​​चाहिए? अगर कोई सिर्फ मौखिक रूप से कहता है कि उसकी अर्जी खारिज कर दी गई है, तो हर कोई ऐसा ही करेगा। एक प्रोसेस है जिसका हम पालन करते हैं, और इसे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बदला जा सकता।'

वानी की तरफ से वकील कौस्तुभ चतुर्वेदी ने दलील दी थी कि एक वकील ने NIA हेडक्वार्टर में आरोपी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया क्योंकि कोर्ट के किसी भी ऑर्डर में ऐसी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि बाद में पटियाला हाउस कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसे सेशन जज ने मौखिक रूप से बोलकर खारिज कर दिया, जिससे वानी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।