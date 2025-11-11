लाल किला विस्फोट ने ताजा कराई काले दिनों की यादें; दिल्ली में कब-कब धमाके?

संक्षेप: दिल्ली में सोमवार शाम को विस्फोट हो गया। भयानक आतंकी हमलों का केंद्र रही दिल्ली में एक और धमाके ने पिछली घटनाओं की यादों को ताजा कर दिया।इस रिपोर्ट में जानें दिल्ली में कब-कब हुए हैं धमाके?

दिल्ली 14 साल बाद एक बार फिर दहल उठी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 8 लोग मारे गए जबकि 24 अन्य घायल हो गए। अभी एजेंसियां पता लगा रही हैं कि इस धमाके का कारण क्या रहा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में धमाके हुए हैं। भयानक आतंकी हमलों का केंद्र रही दिल्ली में एक और धमाके ने पिछली घटनाओं की यादों को ताजा कर दिया।दिल्ली के ऐतिहासिक बाजार, स्मारक और सार्वजनिक स्थान समय-समय पर हिंसा के शिकार रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इससे पहले जब 2008 और 2011 में विस्फोट हुआ था, तब जांच में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में कई जगह पर बम धमाके हुए थे। तब भी टाइमर से बंधे कम तीव्रता वाले अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। यह हमला गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश इलाकों में हुआ था।

2011 में हाईकोर्ट की पार्किंग में धमाका इसके बाद सितंबर, 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट की पार्किंग में विस्फोट हुआ था। जांच में पता चला था कि इन धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट के साथ पीईटीएन विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। इस विस्फोट में किसी की जान नहीं गई थी।

1996 में लाजपत नगर बाजार में धमाका साल 1996 में राष्ट्रीय राजधानी के लाजपत नगर बाजार में एक शक्तिशाली बम फटा था। इसमें 13 लोग मारे गए जबकि दर्जनों घायल हुए थे। यह हमला गर्मी के सीजन में किया गया था।

1997 में सिलसिलेवार धमाके ठीक एक साल बाद यानी 1997 में सदर बाजार और करोल बाग से लेकर रानी बाग, चांदनी चौक और यहां तक कि पंजाबी बाग में चलती बस तक समेत दिल्ली के कई हिस्सों में सिलसिलेवार धमाके हुए।

2000 में लालकिला परिसर में हमला दिसंबर 2000 में एक आतंकवादी समूह ने लाल किला परिसर में गोलीबारी की। इस हमले दो लोग मारे गए।

2001 में संसद पर हमला एक साल बाद दिसंबर 2001 में संसद हमले ने एक बार फिर दिल्ली को आतंक के केंद्र में ला दिया। इसमें 9 सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की जान चली गई।

2005 में दिवाली से 2 दिन पहले धमाके साल 2005 में दिवाली से ठीक दो दिन पहले पहाड़गंज, सरोजिनी नगर और गोविंदपुरी के साथ एक डीटीसी बस को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 67 से अधिक लोग मारे गए जबकि 200 से अधिक घायल हुए। ये धमाके दिल्ली के बाजारों को निशाना बनाकर किए गए थे।

2008 में धमाकों में 20 से ज्यादा मौतें तीन साल बाद 2008 में कनॉट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में लगभग एक साथ हुए 5 धमाकों में 20 से अधिक लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए।