लाल किला विस्फोट ने ताजा कराई काले दिनों की यादें; दिल्ली में कब-कब धमाके?

संक्षेप: दिल्ली में सोमवार शाम को विस्फोट हो गया। भयानक आतंकी हमलों का केंद्र रही दिल्ली में एक और धमाके ने पिछली घटनाओं की यादों को ताजा कर दिया।इस रिपोर्ट में जानें दिल्ली में कब-कब हुए हैं धमाके?

Tue, 11 Nov 2025 02:01 AMKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली 14 साल बाद एक बार फिर दहल उठी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 8 लोग मारे गए जबकि 24 अन्य घायल हो गए। अभी एजेंसियां पता लगा रही हैं कि इस धमाके का कारण क्या रहा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में धमाके हुए हैं। भयानक आतंकी हमलों का केंद्र रही दिल्ली में एक और धमाके ने पिछली घटनाओं की यादों को ताजा कर दिया।दिल्ली के ऐतिहासिक बाजार, स्मारक और सार्वजनिक स्थान समय-समय पर हिंसा के शिकार रहे हैं।

पहले अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल

इससे पहले जब 2008 और 2011 में विस्फोट हुआ था, तब जांच में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में कई जगह पर बम धमाके हुए थे। तब भी टाइमर से बंधे कम तीव्रता वाले अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। यह हमला गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश इलाकों में हुआ था।

2011 में हाईकोर्ट की पार्किंग में धमाका

इसके बाद सितंबर, 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट की पार्किंग में विस्फोट हुआ था। जांच में पता चला था कि इन धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट के साथ पीईटीएन विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। इस विस्फोट में किसी की जान नहीं गई थी।

1996 में लाजपत नगर बाजार में धमाका

साल 1996 में राष्ट्रीय राजधानी के लाजपत नगर बाजार में एक शक्तिशाली बम फटा था। इसमें 13 लोग मारे गए जबकि दर्जनों घायल हुए थे। यह हमला गर्मी के सीजन में किया गया था।

1997 में सिलसिलेवार धमाके

ठीक एक साल बाद यानी 1997 में सदर बाजार और करोल बाग से लेकर रानी बाग, चांदनी चौक और यहां तक कि पंजाबी बाग में चलती बस तक समेत दिल्ली के कई हिस्सों में सिलसिलेवार धमाके हुए।

2000 में लालकिला परिसर में हमला

दिसंबर 2000 में एक आतंकवादी समूह ने लाल किला परिसर में गोलीबारी की। इस हमले दो लोग मारे गए।

2001 में संसद पर हमला

एक साल बाद दिसंबर 2001 में संसद हमले ने एक बार फिर दिल्ली को आतंक के केंद्र में ला दिया। इसमें 9 सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की जान चली गई।

2005 में दिवाली से 2 दिन पहले धमाके

साल 2005 में दिवाली से ठीक दो दिन पहले पहाड़गंज, सरोजिनी नगर और गोविंदपुरी के साथ एक डीटीसी बस को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 67 से अधिक लोग मारे गए जबकि 200 से अधिक घायल हुए। ये धमाके दिल्ली के बाजारों को निशाना बनाकर किए गए थे।

2008 में धमाकों में 20 से ज्यादा मौतें

तीन साल बाद 2008 में कनॉट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में लगभग एक साथ हुए 5 धमाकों में 20 से अधिक लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए।

2011 में भी बड़ा आतंकी हमला

साल 2011 में भी बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक ब्रीफकेस बम फटा था। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे जबकि 79 घायल हुए थे।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
