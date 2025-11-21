Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में मिली ‘बम वाली मशीन’, आटा चक्की से ताबाही का सामान बनाता था मुजम्मिल

फरीदाबाद में मिली 'बम वाली मशीन', आटा चक्की से ताबाही का सामान बनाता था मुजम्मिल

संक्षेप:

लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आतंकियों की 'बम बनाने वाली मशीन' बरामद की गई है। धमाके के आरोपी डॉ. मुजम्मिल ने आटा पीसने वाली मशीन को केमिकल वर्कशॉप में बदल दिया था।

Fri, 21 Nov 2025 04:45 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/फरीदाबाद
लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके से जुड़े केस एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आतंकियों की 'बम बनाने वाली मशीन' बरामद की गई है। धमाके का सह आरोपी डॉ. मुजम्मिल इनका इस्तेमाल विस्फोटकों को तैयार करने में करता था। फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से कुछ मशीनों को बरामद किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल शकील गनई एक आटा चक्की का इस्तेमाल विस्फोटकों के लिए केमिकल तैयार करने में करता था। आटा चक्की, ग्राइंडर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर के घर से इन सामानों को बरामद किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाले गई को लाल किले धमाके से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। वह इन मशीनों का इस्तेमाल अपने किराये के कमरे में किया करता था, जहां से पुलिस ने 9 नवंबर को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फटकों को बरामद किया था।

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल आटा चक्की का इस्तेमाल यूरिया पीसने और केमिकल तैयार करने के लिए करता था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रहे गनई ने पूछताछ में बताया है कि वह लंबे समय से इन मशीनों का इस्तेमाल विस्फोटक तैयार करने में कर रहा था।

एनआईए की टीम ने टैक्सी ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ड्राइवर ने बताया कि गनई से उसकी मुलाकात पहली बार तब हुई जब वह चार साल पहले अपने बेटे को इलाज के लिए अल-फलाह मेडिकल कॉलेज ले गया। एनआईए इस बात की जांच कर ही है कि टैक्सी ड्राइवर किस हद तक गनई से जुड़ा हुआ था और मशीनें उसके घर कैसे पहुंचीं।

