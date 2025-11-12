Hindustan Hindi News
गिरफ्तार डॉक्टर ने की थी लालकिले की रेकी, मोबाइल डंप डेटा ने खोला बड़ी साजिश का राज

गिरफ्तार डॉक्टर ने की थी लालकिले की रेकी, मोबाइल डंप डेटा ने खोला बड़ी साजिश का राज

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' का संदिग्ध डॉ. मुजम्मिल गनी, अपने साथी के साथ इस साल जनवरी में 26 जनवरी पर हमले की साजिश के तहत लाल किले के आसपास कई बार रेकी करने आया था, जिसका सबूत मोबाइल डंप डेटा से मिला है।

Wed, 12 Nov 2025 01:02 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की जांच ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हाल ही में पकड़े गए 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' के मुख्य संदिग्ध डॉ. मुजम्मिल गनी ने इस साल जनवरी में लाल किले के आसपास कई बार चक्कर लगाए थे। मोबाइल डंप डेटा की गहन पड़ताल से पता चला कि ये विजिट्स कोई सैर-सपाटा नहीं, बल्कि एक बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा थे।

मोबाइल डेटा से हुआ खुलासा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डॉ. मुजम्मिल का फोन डेटा बता रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में वो बार-बार लाल किले के इलाके में नजर आया। नाम न बताने कि शर्त पर एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "ये रेकी 26 जनवरी को ऐतिहासिक स्मारक पर धमाका करने की साजिश का हिस्सा लगती है। गमीनत रही कि उस दिन भारी पेट्रोलिंग ने प्लान को फेल कर दिया।"

साथी डॉक्टर के साथ सुरक्षा का मुआयना

डॉ. मुजम्मिल अकेले नहीं था। उसका साथी डॉ. उमर नबी भी इस 'मिशन' में शामिल था। दोनों ने मिलकर लाल किले की सिक्योरिटी व्यवस्था और भीड़ के पैटर्न को बारीकी से स्टडी किया। टावर लोकेशन डेटा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज ने उनकी हरकतों का पुख्ता सबूत दे दिया।

फंडिंग और विस्फोटकों का रहस्य

जांच अब रफ्तार पकड़ रही है। पुलिस डॉ. मुजम्मिल के चैट्स, कॉल्स और डिजिटल ट्रेल्स खंगाल रही है ताकि पता चले – पैसे कहां से आए? विस्फोटक कहां से लाए गए? क्या अन्य संदिग्धों ने भी ऐसी रेकी की या लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया? डॉ. उमर के फोन डेटा से भी लाल किले के पास उनकी मूवमेंट्स चेक की जा रही हैं, खासकर धमाके से ठीक पहले किसी से संपर्क तो नहीं था?

