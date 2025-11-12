गिरफ्तार डॉक्टर ने की थी लालकिले की रेकी, मोबाइल डंप डेटा ने खोला बड़ी साजिश का राज

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' का संदिग्ध डॉ. मुजम्मिल गनी, अपने साथी के साथ इस साल जनवरी में 26 जनवरी पर हमले की साजिश के तहत लाल किले के आसपास कई बार रेकी करने आया था, जिसका सबूत मोबाइल डंप डेटा से मिला है।

दिल्ली पुलिस की जांच ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हाल ही में पकड़े गए 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' के मुख्य संदिग्ध डॉ. मुजम्मिल गनी ने इस साल जनवरी में लाल किले के आसपास कई बार चक्कर लगाए थे। मोबाइल डंप डेटा की गहन पड़ताल से पता चला कि ये विजिट्स कोई सैर-सपाटा नहीं, बल्कि एक बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा थे।

मोबाइल डेटा से हुआ खुलासा पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डॉ. मुजम्मिल का फोन डेटा बता रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में वो बार-बार लाल किले के इलाके में नजर आया। नाम न बताने कि शर्त पर एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "ये रेकी 26 जनवरी को ऐतिहासिक स्मारक पर धमाका करने की साजिश का हिस्सा लगती है। गमीनत रही कि उस दिन भारी पेट्रोलिंग ने प्लान को फेल कर दिया।"

साथी डॉक्टर के साथ सुरक्षा का मुआयना डॉ. मुजम्मिल अकेले नहीं था। उसका साथी डॉ. उमर नबी भी इस 'मिशन' में शामिल था। दोनों ने मिलकर लाल किले की सिक्योरिटी व्यवस्था और भीड़ के पैटर्न को बारीकी से स्टडी किया। टावर लोकेशन डेटा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज ने उनकी हरकतों का पुख्ता सबूत दे दिया।