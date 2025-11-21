Hindustan Hindi News
नॉर्मल लाइफ नहीं बची... किले में तब्दील हुआ अल फलाह, पुलिस के पहरे में डरे हुए हैं छात्र

नॉर्मल लाइफ नहीं बची... किले में तब्दील हुआ अल फलाह, पुलिस के पहरे में डरे हुए हैं छात्र

संक्षेप:

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में अल फलाह मेडिकल कॉलेज के दो प्रोफेसरों के नाम आने और एक का कार ब्लास्ट से सीधा संबंध होने के बाद फरीदाबाद स्थित इस संस्थान का माहौल पूरी तरह बदल गया है।

Fri, 21 Nov 2025 01:12 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए धमाके ने एक निजी मेडिकल कॉलेज को रातों-रात सुर्खियों में ला दिया। फरीदाबाद का अल फलाह मेडिकल कॉलेज इन दिनों ऐसा लग रहा है मानो कोई थ्रिलर फिल्म का सेट हो। चारों तरफ पुलिस, मीडिया का हल्ला और स्टूडेंट्स-परेंट्स की धड़कनें तेज। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट के अभिभावकों में भी डर का माहौल है।

दो प्रोफेसर, एक आतंकी मॉड्यूल और ढेर सारे सवाल

जिस कार ने लाल किले के बाहर धमाका किया, उसे डॉ. उमर उन नबी चला रहा था। उमर अल फलाह में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वहीं हरियाणा के जिस दौज गांव में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए, उस किराए के मकान का मालिक था दूसरा प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल शकील था। दोनों अल फलाह में पढ़ाते थे। ऐसे में अल फलाह के स्टूडेंट्स के मन में डर और कई सवाल आने लाजमी हैं।

कैंपस में क्लास तो शुरू, मगर खामोशी का माहौल

अल फलाह यूनिवर्सिटी में गुरुवार से फिर से क्लासेस शुरू हो गईं। लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अंदर स्टूडेंट्स डरे-सहमे दिखे। वहीं स्टूडेंट्स के माता-पिता उन्हें कॉलेज छोड़ने आए और बाहर इंतजार करते रहे। अगरा से आई एक लड़की के पिता मनोज कुमार ने बताया, 'पहले तो घर बुला लिया था। अब वापस भेज दिया, लेकिन दिल अभी भी धुकधुक कर रहा है। साल खराब करने का मन नहीं, पर जान का भी डर है।'

लखनऊ से आए सुशील मेहता का बेटा यहां पढ़ता है। वो कहते हैं, 'बच्चे ने इतनी मेहनत की थी NEET में। अब कॉलेज को खुलकर बताना होगा कि क्या हो रहा है। भरोसा वापस लाना होगा, वरना हम कहां जाएं?'

'नॉर्मल कॉलेज लाइफ खत्म हो गई'

हल्द्वानी की एक फ्रेशर लड़की ने बताया, 'पापा हर आधे घंटे में फोन कर रहे थे। मैं खुद डरी हुई हूं, फिर भी उन्हें हिम्मत दे रही हूं। साल ड्रॉप करूंगी तो पीछे रह जाऊंगी, रहूंगी तो क्या होगा पता नहीं।' एक और स्टूडेंट ने कहा कि जो लोग डॉ. उमर की क्लास में आते थे, उनसे बहुत पूछताछ की जाती थी और जिनका पढ़ाई-लिखाई में बहुत कम इंटरेक्शन होता था, उन्हें भी बयान देने पड़ते थे। कैंपस में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा कि गार्ड और ऑफिसर उन पर लगातार नजर रख रहे हैं। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा, 'कॉलेज की नॉर्मल लाइफ़ नहीं बची है।'

फाउंटर पर ED की रेड, भाई पर बुलडोजर की तलवार

इतना सब चल ही रहा था कि मंगलवार को ED ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापे पड़े। ED का दावा – स्टूडेंट्स की फीस से 415 करोड़ रुपये की काली कमाई की गई। वहीं इंदौर में उनके पैतृक मकान पर बुलडोजर की नोटिस चिपक गई। जावेद के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को भी इंदौर पुलिस ने पांच पुराने धोखाधड़ी-दंगा के केस में पकड़ लिया।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
