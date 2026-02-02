Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRed Corner Notice will be issued for scrap mafia Ravi Kana Noida Police start process
स्क्रैप माफिया रवि काना के लिए रेड कॉर्नर नोटिस होगा जारी, नोएडा पुलिस ने शुरू किया प्रोसेस

स्क्रैप माफिया रवि काना के लिए रेड कॉर्नर नोटिस होगा जारी, नोएडा पुलिस ने शुरू किया प्रोसेस

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से निकलकर गायब हुए स्क्रैप माफिया रवि काना के विदेश भागने की आशंका है। इसके चलते नोएडा पुलिस अब उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है। उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Feb 02, 2026 08:42 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से निकलकर गायब हुए स्क्रैप माफिया रवि काना के विदेश भागने की आशंका है। इसके चलते नोएडा पुलिस अब उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है। उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रवि काना पर स्क्रैप कारोबार की आड़ में अवैध वसूली, जमीन कब्जाने, धमकी देने, मारपीट और संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं। जांच के दौरान ऐसे इनपुट मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिला है कि रवि काना विदेश में पनाह लेने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया तेज की है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और केस से जुड़ी पूरी जानकारी इंटरपोल के माध्यम से भेजी जा रही है।

ये भी पढ़ें:कहां गायब हुआ रवि काना, UP के 12 जिलों में पुलिस तलाश रही ठिकाना

पूर्व में थाईलैंड से हुआ था गिरफ्तार

रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद रवि काना की तलाश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के अन्य देशों की पुलिस एजेंसियां भी उसे पकड़ने में सहयोग करेंगी। अगर वह विदेशी में पाया जाता है तो उसे हिरासत में लेकर भारत प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई की जा सकेगी। पूर्व में भी उसकी गिरफ्तारी थाईलैंड से हुई थी, तब भी पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। वह अपनी प्रेमिका के साथ विदेश गया था। नोएडा पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और माफिया गतिविधियों में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। माफिया के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।

उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी : चर्चा है कि कुछ अधिकारियों और सफेदपोशों ने जेल प्रशासन पर दबाव बनाकर आरोपी को जल्द रिहा कराने की कोशिश की। उन्होंने बांदा जेल प्रशासन को गैंगस्टर को जल्द छोड़ने के लिए भी कहा। नोएडा पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजने की तैयारी में है। स्क्रैप कारोबार के दौरान स्थानीय सफेदपोश और पुलिस अधिकारियों पर रवि काना और उसके गिरोह के सदस्यों को मदद पहुंचाने के आरोप लग चुके हैं। रवि काना के स्क्रैप कारोबार का दायरा सिर्फ नोएडा और पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं था। वह हरियाणा और राजस्थान तक स्क्रैप के ठेके जबरन लेता था।

ये भी पढ़ें:स्क्रैप माफिया रवि काना रिहाई मामला, बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव सस्पेंड

माफिया के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने के केस दर्ज : स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल नोएडा जोन के अलग-अलग थानों में करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर फिरौती, मारपीट, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज है। रवि काना बांदा जेल से निकलने के बाद भले ही अभी गायब है, लेकिन उसके गिरोह के कई सदस्य अब भी जेल में हैं। रवि काना की पत्नी मधु को 16 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

रिहाई के वक्त दो कारें जेल के बाहर पहुंचीं

दावा किया जा रहा है कि स्क्रैप माफिया की रिहाई सुनियोजित थी। जेल के बाहर दो सफेद रंग की कारें पहले से थीं। एक कार में महिला, जबकि दूसरी में तीन युवक थे। दोनों कार में रवि काना के परिजन और करीबी थे। वह जेल से बाहर आया, अपना सामान कार में रखा और बिना किसी देरी के फरार हो गया। घटना के बाद से अधिकांश संदिग्धों के मोबाइल फोन बंद हैं। पुलिस जेल के बाहर लगे कैमरे खंगाल रही है।

ये भी पढ़ें:पुलिस की गलती से गायब हुआ माफिया रवि काना, जेल से छूट विदेश भागने की आशंका

जिले की एसओजी ने बांदा में डेरा डाला

पुलिस की छह टीमें माफिया की गिरफ्तारी के लिए पश्चिमी यूपी और नेपाल बॉर्डर के आसपास डेरा डाले हैं। आरोपी की रिहाई के बाद से जिले की एसओजी बांदा में ही है। उसके करीबियों की गतिविधियों पर तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के जरिये कड़ी नजर रखी जा रही है।

विदेश भागने की आशंका पर जारी होता है नोटिस

रेड कॉर्नर नोटिस अंतरराष्ट्रीय नोटिस होता है। इससे आरोपी के विदेश भागने की आशंक पर जारी किया जाता है। यह नोटिस जारी होने के बाद आरोपी की जानकारी इंटरपोल से जुड़े सभी देशों को भेजी जाती है। इसका उद्देश्य आरोपी को ट्रेस कर उसे उसके देश में प्रत्यर्पित कराना होता है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Police Uttar Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।