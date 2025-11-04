Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRed Corner Notice issued against Rishabh Basoya in 13 crore drug case
13 करोड़ की ड्रग्स केस में बड़ा ऐक्शन, ऋषभ बसोया के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

13 करोड़ की ड्रग्स केस में बड़ा ऐक्शन, ऋषभ बसोया के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ के कोकीन जब्ती मामले से जुड़े एक भगोड़े आरोपी ऋषभ बैसोया के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद अब उसके खिलाफ वैश्विक तलाशी अभियान शुरू हो गया है।

Tue, 4 Nov 2025 09:33 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ के कोकीन जब्ती मामले से जुड़े एक भगोड़े आरोपी ऋषभ बैसोया के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद अब उसके खिलाफ वैश्विक तलाशी अभियान शुरू हो गया है। ऋषभ बसोया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर वीरेंद्र सिंह बसोया का बेटा है। ऋषभ अभी मध्य-पूर्व के किसी देश में छिपा हुआ है और गिरफ्तारी से बच रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोर्ट पहले ही उसे घोषित अपराधी करार दे चुकी है। रेड नोटिस, इंटरपोल द्वारा दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से किया गया एक औपचारिक अनुरोध है, जिसका उद्देश्य आरोपी व्यक्ति का पता लगाना और उसे प्रत्यर्पण (Extradition) होने तक हिरासत में लेना होता है। यह नोटिस आमतौर पर हत्या, ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जारी किया जाता है। इस नोटिस से ऋषभ की यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है, उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

टाइम्स ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ऋषभ बसोया ड्रग्स के परिवहन और छिपाने में मदद करता था। ऋषभ की भूमिका तब सामने आई जब पुलिस को पता चला कि एक अक्टूबर 2024 को उसने सह-आरोपी जतिंदर सिंह गिल उर्फ ​​जस्सी को कथित तौर पर ड्रग्स की ढुलाई के लिए एक टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी उपलब्ध कराई थी। पंजाब के अजनाला में नेपाल गांव में रोकी गई इस एसयूवी की तलाशी में पुलिस ने 5 अक्टूबर को लगभग 1 किलोग्राम कोकीन जब्त किया था।

अदालत में पेश किए गए एक डॉक्यूमेंट में कहा गया है, ऋषभ और जतिंदर हुडको प्लेस और दिल्ली के पंचशील एन्क्लेव इलाके के एक होटल में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं, जिससे जतिंदर के साथ उसके सक्रिय संबंध साबित होते हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।