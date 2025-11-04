13 करोड़ की ड्रग्स केस में बड़ा ऐक्शन, ऋषभ बसोया के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ के कोकीन जब्ती मामले से जुड़े एक भगोड़े आरोपी ऋषभ बैसोया के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद अब उसके खिलाफ वैश्विक तलाशी अभियान शुरू हो गया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ के कोकीन जब्ती मामले से जुड़े एक भगोड़े आरोपी ऋषभ बैसोया के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद अब उसके खिलाफ वैश्विक तलाशी अभियान शुरू हो गया है। ऋषभ बसोया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर वीरेंद्र सिंह बसोया का बेटा है। ऋषभ अभी मध्य-पूर्व के किसी देश में छिपा हुआ है और गिरफ्तारी से बच रहा है।

कोर्ट पहले ही उसे घोषित अपराधी करार दे चुकी है। रेड नोटिस, इंटरपोल द्वारा दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से किया गया एक औपचारिक अनुरोध है, जिसका उद्देश्य आरोपी व्यक्ति का पता लगाना और उसे प्रत्यर्पण (Extradition) होने तक हिरासत में लेना होता है। यह नोटिस आमतौर पर हत्या, ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जारी किया जाता है। इस नोटिस से ऋषभ की यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है, उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

टाइम्स ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ऋषभ बसोया ड्रग्स के परिवहन और छिपाने में मदद करता था। ऋषभ की भूमिका तब सामने आई जब पुलिस को पता चला कि एक अक्टूबर 2024 को उसने सह-आरोपी जतिंदर सिंह गिल उर्फ ​​जस्सी को कथित तौर पर ड्रग्स की ढुलाई के लिए एक टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी उपलब्ध कराई थी। पंजाब के अजनाला में नेपाल गांव में रोकी गई इस एसयूवी की तलाशी में पुलिस ने 5 अक्टूबर को लगभग 1 किलोग्राम कोकीन जब्त किया था।